Arjantinli gazetecinin zor anları! FIFA Dünya Kupası muhabiri Katar’da canlı yayın yaparken soyuldu... Şaşkınlığını gizleyemedi

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası dün Katar-Ekvator arasındaki mücadeleyle başladı. Enner Valencia'nın golleriyle Ekvador'un Katar'ı 2-0 yendiği karşılaşmanın sonrasında Doha'nın Korniş bölgesinde haber yapan Arjantinli muhabir Dominique Metzger kötü bir tecrübe yaşadu. Turnuvadaki son gelişmeleri aktardığı sırada gazetecinin cüzdanı çalındı.

SOSYAL MEDYADAN ANLATTI

Arjantinli muhabir Dominique Metzger sosyal medyadan yaşadığı hırsızlık olayını anlattı. Sadece kadınların olduğu bir karakola giderek olayı anlattığını ifade eden Metzger paylaşımında, “Az önce canlı yayın yaparken cüzdanımı çaldılar içinde kimliğim de vardı. Hırsızı yüz tanıma ile bulacaklarını söylediler ve bana nasıl bir ceza istediğimi sordular. 'Ona nasıl bir ceza vermemizi istiyorsunuz. Beş yıl hapis cezasına çarptırılmasını mı istiyorsunuz? Sınır dışı edilmesini mi istiyorsunuz?' dediler. Gerçekten şaşırdım” ifadelerini kullandı.

Yalnızca eşyalarını geri almak istediğini ve hırsızın cezasına karar vermek istemediğini dile getiren Metzger, “Cüzdanımın bulunması benim için çok önemli. Hiç düşünmediğim bir şeyi yaşadım” dedi.