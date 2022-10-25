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Tribünün ortasında pantolonunu indirmesiyle ünlenen sosyal medya fenomeni bu kez lokasyon değiştirdi! Deniz kenarında tangasıyla poz verdi

25.10.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Coyote Cutee, taraftarı olduğu İtalyan kulübü Bari’nin maçlarında tribünde pantolonunu indirerek tezahürat yapmasıyla ünlenmişti. Futbol statlarındaki performansını deniz kenarına taşıyan model yeniden sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Tribünün ortasında pantolonunu indirmesiyle ünlenen sosyal medya fenomeni bu kez lokasyon değiştirdi! Deniz kenarında tangasıyla poz verdi

Sosyal medyada Coyote Cutee ismiyle tanınan ve kısa sürede popüler olmayı başaran kadın, taraftarı olduğu Bari takımının tribününde iç çamaşırıyla yaptığı tezahüratlar sayesinde ünlendi. Beyaz-kırmızı İtalyan takımın formasını giyerek maçlarına giden Cutee, sahadaki futbolculardan çok yaptığı tezahüratlarla maçların yıldızı olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde kendisine eşlik eden 79 yaşındaki bir kadınla iç çamaşırını göstererek tribündeki yerini alan Cutee bu kez lokasyon değiştirdi ve deniz kenarında iç çamaşırıyla poz verdi.

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Deniz kenarında kot pantolonunu kalçasından indirerek arkası dönük bir şekilde poz veren Cutee gönderisine, “Inter, Milan ve Juventus ile ne yapmalıyız” notunu ekledi. Sosyal medya fenomeninin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismi “En sadık taraftar” ilan etti.

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sosyal medya İtalya

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