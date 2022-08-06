MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ı tanıyamayacaksınız! Böyle değişim görülmedi...

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ı tanıyamayacaksınız! Böyle değişim görülmedi...

06.08.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz Karikutal, yaklaşık on yıl önce final yaparak sona eren Arka Sıradakiler dizisinde Yadigar rolünü oynadı. Bu rol ile seyircilerin belleğine kazınan Temmuz Karikutal'ın son hali ise görenleri şaşırtacak türden...

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ı tanıyamayacaksınız! Böyle değişim görülmedi...

Arka Sıradakiler dizisinde, lise öğrencisi bir grubun başından geçen olaylar işleniyordu. Dizide, lisenin haylaz çocuklarından biri olan Yadigar rolünü ise Temmuz Karikutal canlandırdı. Son hali görenleri şaşırttı.

BÖYLE DEĞİŞİM GÖRÜLMEDİ

Arka Sıradakiler dizisinde lise öğrencisini canlandıran Temmuz Karikutal şimdilerde 36 yaşında...

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ı tanıyamayacaksınız! Böyle değişim görülmedi...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Karikutal, değişimiyle dikkat çekti.

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ı tanıyamayacaksınız! Böyle değişim görülmedi...

İMKANSIZI BAŞARDI!

Karikutal, Arka Sıradakiler dizisinde oynadığı 2009 döneminde trafik kazası geçirdi ve boynu kırıldı. Bunun sonucundan boyundan aşağısı felç oldu.

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ı tanıyamayacaksınız! Böyle değişim görülmedi...

Uzun süre tedavi altında kaldı. Doktorların 'imkansız' dediği mucizeleri başardı. Yürüyemeyeceği söylendiği halde yürüdü ve Arka Sıradakiler dizisine geri döndü.

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ı tanıyamayacaksınız! Böyle değişim görülmedi...

YILLAR SONRA GÖRÜŞTÜLER

Arka Sıradakiler dizisindeki rol arkadaşlarıyla yıllar sonra görüşen Karikutal, o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve şu ifadeleri düştü: "Biz dün buluştuk. Yıllar geçse de üstünden, aynı samimiyet ve içtenlikle..."

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ı tanıyamayacaksınız! Böyle değişim görülmedi...

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ı tanıyamayacaksınız! Böyle değişim görülmedi...

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ı tanıyamayacaksınız! Böyle değişim görülmedi...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti! "Bal gibi"Sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti! "Bal gibi"
Teknede yakalandı! Kiloları eleştirilince...Teknede yakalandı! Kiloları eleştirilince...
Mehmet Yalçınkaya'yı isyan ettiren olay: Hepsini ifşa edeceğimMehmet Yalçınkaya'yı isyan ettiren olay: Hepsini ifşa edeceğim
Anahtar Kelimeler:
dizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"

2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"

Yıldız oyuncu trafik kazası sonrası entübe edildi! Aracı alev topuna döndü

Yıldız oyuncu trafik kazası sonrası entübe edildi! Aracı alev topuna döndü

KPSS iptal sürecinin detaylarını ilk kez anlattı

KPSS iptal sürecinin detaylarını ilk kez anlattı

İndirim kararına tepki! Yüzlerce kişi toplanıp yol kapattı

İndirim kararına tepki! Yüzlerce kişi toplanıp yol kapattı

Fazla mesai, hafta tatili, prim, ikramiye… Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay son noktayı koydu

Fazla mesai, hafta tatili, prim, ikramiye… Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay son noktayı koydu

Köy yolunda milyonluk kaza! Lüks araçlar çarpıştı

Köy yolunda milyonluk kaza! Lüks araçlar çarpıştı

İlginizi Çekebilir

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.