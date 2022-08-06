Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ı tanıyamayacaksınız! Böyle değişim görülmedi...

Arka Sıradakiler dizisinde, lise öğrencisi bir grubun başından geçen olaylar işleniyordu. Dizide, lisenin haylaz çocuklarından biri olan Yadigar rolünü ise Temmuz Karikutal canlandırdı. Son hali görenleri şaşırttı.

BÖYLE DEĞİŞİM GÖRÜLMEDİ

Arka Sıradakiler dizisinde lise öğrencisini canlandıran Temmuz Karikutal şimdilerde 36 yaşında...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Karikutal, değişimiyle dikkat çekti.

İMKANSIZI BAŞARDI!

Karikutal, Arka Sıradakiler dizisinde oynadığı 2009 döneminde trafik kazası geçirdi ve boynu kırıldı. Bunun sonucundan boyundan aşağısı felç oldu.

Uzun süre tedavi altında kaldı. Doktorların 'imkansız' dediği mucizeleri başardı. Yürüyemeyeceği söylendiği halde yürüdü ve Arka Sıradakiler dizisine geri döndü.

YILLAR SONRA GÖRÜŞTÜLER

Arka Sıradakiler dizisindeki rol arkadaşlarıyla yıllar sonra görüşen Karikutal, o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve şu ifadeleri düştü: "Biz dün buluştuk. Yıllar geçse de üstünden, aynı samimiyet ve içtenlikle..."





