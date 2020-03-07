MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Arka Sokaklar 546. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nadya'nın sırrı ortaya çıkıyor mu? Arka Sokaklar son bölüm izle

Arka Sokaklar 546. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nadya'nın sırrı ortaya çıkıyor mu? Arka Sokaklar son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 07.03.2020 02:19 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar'ın 546. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Engin Müdür, Nadya'nın çevirdiği gizli işler yüzünden onu takibe alır. Nadya, yanındaki maskeli kişilerle metruk bir binaya girer. Engin Müdür, Nadya'nın kendisine bilgi vermeden girdiği gizli durumunu araştırmaya başlar. Engin Müdür, Nadya'nın ne iş çevirdiğini öğrenebilecek mi? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

Kanal D'de 14 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 13 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 546. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, ekip, başka bir polis ekibi ile karşı karşıya kalıyor. Bir suçluyu sorguladıkları sırada içeri giren eli silahlı maskeli kişilerle çatışma ortamının içinde kalan ekip, Rıza Baba'nın gelmesiyle rahat bir nefes alıyor. Peki bu maskeli polisler kim?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 13 Mart Cuma 20.00'da Kanal D'de.

arka4

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim, Fatih’i karşısına almıştır. Karısını ve çocuğunu öldüren adama her an her şeyi yapabilecek durumdadır. Bir anda Aslı gelir ve Fatih’i öldürür. Kadri’nin has adamı Şefik, Nedim’i ortadan kaldırtmak için tetikçi Efkan’ı görevlendirir. Nedim’in evine silahlı saldırı olur. Ekip kimin saldırdığını araştırmaktadır. Ekip çok katlı bir apartmana baskına gider. Her katta karşılarına farklı bir olay çıkar. Tetikçi Efkan’a ulaşıldığı zaman da kargaşa bir ortam olur ve bir kadın ölür. Suçsuz kadının Ali tarafından öldürüldüğü sanılmaktadır. Savcı Fahri incelemeye gelir ve cinayetten Ali suçlu bulunur.
rka5
Hüsnü’nün eski komşusu Hamiyet, boşanıp mahalleye geri dönmüştür. Gözünü Hüsnü’ye dikmiştir; ama, adamdan yüz bulamaz. Hamiyet bütün şartları zorlar ve evine hırsız gelmesinden şüpheli olduğunu söyleyip Hüsnü’yü eve çağırır. Hüsnü kadının kendisine asıldığından emin olur. Hamiyet’in eski eşi başına bela olmaktadır. Emniyetten koruma ister. Hamiyeti koruma görevi Hüsnü’ye verilir, emniyette durum komedisi yaşanır. Hamiyet adama Hüsnü’nün kendini koruduğundan bahsedince eski eş Hüsnü’ye de musallat olur.

arka1

Pınar bileğine bir dövme yaptırıp eve gelir. “Ali’m” yazdırmıştır. Ali bu jest karşısında mutlu olmuş gibi davranır; ancak, Pınar aynısını kendisinden de beklemektedir. Ali birkaç bahane sunar ama Pınar bir türlü ikna olmaz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Zalim İstanbul 34. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeniz, Nedim'e yaptıklarının acısını çekiyorZalim İstanbul 34. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeniz, Nedim'e yaptıklarının acısını çekiyor
'Alkol kullanmam orucumu tutarım' 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar son bölüm izle, Arka Sokaklar 546. yeni bölüm fragmanı, Arka Sokaklar,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Savaşçı dizisinde flaş gelişme!

Savaşçı dizisinde flaş gelişme!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok final! Sevilen isim veda mı ediyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok final! Sevilen isim veda mı ediyor?

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zalim İstanbul 34. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeniz, Nedim'e yaptıklarının acısını çekiyor

Zalim İstanbul 34. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeniz, Nedim'e yaptıklarının acısını çekiyor

Babil 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan ve Ayşe arasında duygusal anlar! Babil 7. son bölüm izle

Babil 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan ve Ayşe arasında duygusal anlar! Babil 7. son bölüm izle

Çukur 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali Çağatay'dan intikam peşinde! Çukur'da Aliço'ya gizemli mektup

Çukur'da gizemli mektup!

Öğretmen dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Akif ve Metin Müdür nereden tanışıyor?

Öğretmen dizisinde büyük sır ortaya çıkıyor!

Payitaht Abdülhamid'in yeni oyuncuları kimler? Cem Özer Payitaht Abdülhamid'de hangi rolde oynuyor?

Payitaht Abdülhamid'in yeni oyuncuları kimler? Cem Özer Payitaht Abdülhamid'de hangi rolde oynuyor?

Yeni Hayat dizisinin afişi yayınlandı! Yeni Hayat ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Yeni Hayat dizisinin afişi yayınlandı! Yeni Hayat ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.