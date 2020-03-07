Arka Sokaklar 546. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nadya'nın sırrı ortaya çıkıyor mu? Arka Sokaklar son bölüm izle

Kanal D'de 14 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 13 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 546. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, ekip, başka bir polis ekibi ile karşı karşıya kalıyor. Bir suçluyu sorguladıkları sırada içeri giren eli silahlı maskeli kişilerle çatışma ortamının içinde kalan ekip, Rıza Baba'nın gelmesiyle rahat bir nefes alıyor. Peki bu maskeli polisler kim?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 13 Mart Cuma 20.00'da Kanal D'de.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim, Fatih’i karşısına almıştır. Karısını ve çocuğunu öldüren adama her an her şeyi yapabilecek durumdadır. Bir anda Aslı gelir ve Fatih’i öldürür. Kadri’nin has adamı Şefik, Nedim’i ortadan kaldırtmak için tetikçi Efkan’ı görevlendirir. Nedim’in evine silahlı saldırı olur. Ekip kimin saldırdığını araştırmaktadır. Ekip çok katlı bir apartmana baskına gider. Her katta karşılarına farklı bir olay çıkar. Tetikçi Efkan’a ulaşıldığı zaman da kargaşa bir ortam olur ve bir kadın ölür. Suçsuz kadının Ali tarafından öldürüldüğü sanılmaktadır. Savcı Fahri incelemeye gelir ve cinayetten Ali suçlu bulunur.



Hüsnü’nün eski komşusu Hamiyet, boşanıp mahalleye geri dönmüştür. Gözünü Hüsnü’ye dikmiştir; ama, adamdan yüz bulamaz. Hamiyet bütün şartları zorlar ve evine hırsız gelmesinden şüpheli olduğunu söyleyip Hüsnü’yü eve çağırır. Hüsnü kadının kendisine asıldığından emin olur. Hamiyet’in eski eşi başına bela olmaktadır. Emniyetten koruma ister. Hamiyeti koruma görevi Hüsnü’ye verilir, emniyette durum komedisi yaşanır. Hamiyet adama Hüsnü’nün kendini koruduğundan bahsedince eski eş Hüsnü’ye de musallat olur.