MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Arka Sokaklar 553. son bölüm izle! Hüsnü Çoban koronavirüsü yendi mi? Arka Sokaklar 554. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 553. son bölüm izle! Hüsnü Çoban koronavirüsü yendi mi? Arka Sokaklar 554. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 23.05.2020 00:46 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 553. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaştı ve entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Ekip ve ailesi endişe içinde beklerken, Hüsnü'ye uygulanan plazma tedavisi olumlu sonuç verdi. Peki Arka Sokaklar 554. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 553. yeni bölümü 22 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban yoğun bakıma alındı. Dışarıda bekleyen Zeliş ve Mesut göz yaşlarına hakim olamadılar. Hüsnü Çoban'ın kurtardığı insanlar Hüsnü'ye can olmak için sıraya girdi. Uzun süre yoğun bakımda kalan Hüsnü Çoban'a plazma tedavisi uygulandı.

5ec3b68a3ab16608c4cb0dca

Arka Sokaklar'ın 553. bölümünde, plazma tedavisi sonuç verdi ve Hüsnü Çoban sonunda korona virüsünü yendi. Hastaneden taburcu olan Hüsnü Çoban'a arkadaşları ve sağlık personeli dans ve müzikli uğurlama yaptı.

ARKA SOKAKLAR 554. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 554. yeni bölüm fragmanı ise henüz Kanal D tarafından yayınlanmadı. Sevilen dizi bayram haftasında ekrana bir hafta ara verecek.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeliha, Hüsnü’nün entübe olduğunu öğrenmiştir. Zorlanarak da olsa durumu evdekilerle paylaşır. Tekin dayanamaz ve Nazike’nin engellemesine rağmen evden çıkar. Ekiptekiler de durumu öğrenmiştir ve Enginler kendi aralarında durumu kritik ederler. Ali’nin aklına ümmin plazma tedavisi gelir. Covid 19 hastalığına yakalanıp atlatmış birine ulaşılmaya çalışılır. Rıza Baba, Hüsnü’nün durumunun ağır olması üzerine Ankara’da kalmaya dayanamaz. Kısa bir süreliğine İstanbul’a gelip direk hastaneye gider. Gözleriyle durumu görüp, ekibi kontrol etmek ister.

Mesut adeta dağılmış durumdadır. Zeliha, Tekin hastanede babalarından gelecek iyi bir haber duymanın umuduyla beklerler; ama, maalesef ki hayatta her şey istendiği gibi gitmemektedir.

Cemal, Ezgi'nin kendisine iyi bakmamasından yakınmaktadır. Uzun zamandır kendisine şöyle güzel bir yemek yapmamıştır. Ezgi, Cemal’den bu sözleri duyunca Mazlum’un dükkandaki fırınında poğaçalar börekler hazırlar. Mazlum da, Selin için hazırladığı poğaçanın içine not yazıp Ezgi’yle gönderir. Poğaça yanlışlıkla Mesut’un eline geçer ve olanlar olur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin yeni dizi için buluştu!Hande Erçel ve Kerem Bürsin yeni dizi için buluştu!
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan camilerin açılmasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan camilerin açılmasına ilişkin genelge

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Annelerini memleketlerine götürüyorlardı! İki kaza üst üste: Ölü ve yaralılar var

Annelerini memleketlerine götürüyorlardı! İki kaza üst üste: Ölü ve yaralılar var

Gizlice baba evine gitti, o ilimizde vakalar arttı!

Gizlice baba evine gitti, o ilimizde vakalar arttı!

Vali güzel haberi duyurdu: 5 gündür koronavirüs vakası yok

Vali güzel haberi duyurdu: 5 gündür koronavirüs vakası yok

'Doğal ölüm' denerek gömüldü, koronavirüs çıktı

'Doğal ölüm' denerek gömüldü, koronavirüs çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ekrana böyle veda etti! Flaş ayrılık!

Ekrana böyle veda etti! Flaş ayrılık!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

Aşk 101’in Işık’ı İpek Filiz Yazıcı kimdir?

Aşk 101’in Işık’ı İpek Filiz Yazıcı kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alef dizisi neden bitti? Final mi yaptı? Alef 2. sezon ne zaman?

Alef dizisi ekrana veda etti!

Zalim İstanbul dizisi için flaş karar! Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Zalim İstanbul için Kanal D'den flaş karar!

Sen Çal Kapımı ne zaman başlıyor? Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizisi Sen Çal Kapımı'nın konusu nedir?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin yeni dizi için buluştu!

Öyle Bir Geçer Zaman ki ekranlara geri dönüyor! Öyle Bir Geçer Zaman ki ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Unutulmaz dizi ekranlara geri dönüyor!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı için birlikte poz verdiler

Sen Çal Kapımı için poz verdiler! 'Biz yeni tanıştık'

İlker Aksum'dan 20 Dakika itirafı! 'Arap bir prensin siparişiydi'

O diziyle ilgili bomba itiraf! 'Arap bir prensin siparişiydi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.