Arka Sokaklar 553. son bölüm izle! Hüsnü Çoban koronavirüsü yendi mi? Arka Sokaklar 554. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zeliha, Hüsnü’nün entübe olduğunu öğrenmiştir. Zorlanarak da olsa durumu evdekilerle paylaşır. Tekin dayanamaz ve Nazike’nin engellemesine rağmen evden çıkar. Ekiptekiler de durumu öğrenmiştir ve Enginler kendi aralarında durumu kritik ederler. Ali’nin aklına ümmin plazma tedavisi gelir. Covid 19 hastalığına yakalanıp atlatmış birine ulaşılmaya çalışılır. Rıza Baba, Hüsnü’nün durumunun ağır olması üzerine Ankara’da kalmaya dayanamaz. Kısa bir süreliğine İstanbul’a gelip direk hastaneye gider. Gözleriyle durumu görüp, ekibi kontrol etmek ister.

Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 554. yeni bölüm fragmanı ise henüz Kanal D tarafından yayınlanmadı. Sevilen dizi bayram haftasında ekrana bir hafta ara verecek.

Arka Sokaklar'ın 553. bölümünde, plazma tedavisi sonuç verdi ve Hüsnü Çoban sonunda korona virüsünü yendi. Hastaneden taburcu olan Hüsnü Çoban'a arkadaşları ve sağlık personeli dans ve müzikli uğurlama yaptı.

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 553. yeni bölümü 22 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölüm de koronavirüs e yakalanan Hüsnü Çoban yoğun bakıma alındı. Dışarıda bekleyen Zeliş ve Mesut göz yaşlarına hakim olamadılar. Hüsnü Çoban'ın kurtardığı insanlar Hüsnü'ye can olmak için sıraya girdi. Uzun süre yoğun bakımda kalan Hüsnü Çoban'a plazma tedavisi uygulandı.

Mesut adeta dağılmış durumdadır. Zeliha, Tekin hastanede babalarından gelecek iyi bir haber duymanın umuduyla beklerler; ama, maalesef ki hayatta her şey istendiği gibi gitmemektedir.

Cemal, Ezgi'nin kendisine iyi bakmamasından yakınmaktadır. Uzun zamandır kendisine şöyle güzel bir yemek yapmamıştır. Ezgi, Cemal’den bu sözleri duyunca Mazlum’un dükkandaki fırınında poğaçalar börekler hazırlar. Mazlum da, Selin için hazırladığı poğaçanın içine not yazıp Ezgi’yle gönderir. Poğaça yanlışlıkla Mesut’un eline geçer ve olanlar olur.

