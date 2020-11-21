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Arka Sokaklar 567. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba ekipten ayrılacak mı? Arka Sokaklar son bölüm izle

21.11.2020 02:45 | Son Güncelleme:
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Kanal D'de 15. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 567. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde ekip, meslekten ayrılmayı düşünen Rıza Babayı fikrinden vaz geçirmeye çalışıyor. Ekip, Engin Müdür eşliğinde Rıza Babayı yeni yaşamında ziyarete gider. Onu tekrar mesleğe döndürmek için uğraşı halindedirler. Rıza Baba ise, meslekten kopmadığını onlara söyleyerek çocukları gibi gördüğü ekibin her zaman yanında olacağını hissettirir. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar 20 Kasım Cuma akşamı 566. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın 27 Kasım Cuma ekrana gelecek olan 567. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba, Engin Müdür ve Başak'ı ilk adımlarında yalnız bırakmaz ve nişan yüzüklerinin kurdelesini keser.

Bir mutluluk da Hüsnülerin evinde yaşanır. Esra babası ile birlikte tanışma yemeği için Çoban Ailesinin evindedir. Kayınbabasının yeni torun istemesi Hüsnü ve Çoban Ailesini şaşkın bırakır.

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Mutlu haberlerin yanında ekibi mutsuz eden bir hadise yaşanır. Bahar, Hakan ile yaşadığı sıkıntılı durumlar yüzünden ekipten ayrılmak için dilekçe verir. Bu kararı Hakan'ı çok sinirlendirse de Bahar kararında nettir.

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Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Servan, başarılı operasyonlardan sorumlu tuttuğu Rıza Baba ve ekibinden intikam almak için gaddarca bir yola girer. Rıza Baba ailesi ile uykudayken evlerini kundaklar ve yanan evden çıkmalarını önlemek için de dışarıda pusu kurarlar. Çıkmaya yeltendikleri sırada onlara ateş ederek eve tekrar girmelerine neden olurlar. Rıza Baba ve ailesi ekibin gelmesiyle bu cehennem ortamından kurtulmayı başarırlar; fakat, eşi Ayla dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılır. Durumu ciddidir.

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Ekip, hemen Servan ve örgütünün peşine düşer. Servan, durmak bilmiyordur. Para ihtiyacını karşılamak için zengin bir adamın küçük kızını kaçırır.

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Adam, Rıza Babayı tanıdığından dolayı ondan yardım ister. İşin ucunda Servan'ın olduğunu öğrenince vakit kaybetmeden olaya dahil olurlar.

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İstenilen para toplandıktan sonra buluşma yerinde ekibimiz yerini alır. Parayı almaya Servan yerine adamları gelir.

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Küçük çocuk da yoktur yanlarında. Adamları takip eden ekibimiz Servan'a ulaşır ve aralarında bir kovalamaca başlar. Servan'ın içinde bulunduğu araba şarampole yuvarlanarak infilak eder. Servan'ın ölüp, ölmediği ise çıkacak olan adli tıp raporundadır.

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Rıza Baba yaşanan bu olaydan sonra bir karar alır. Bu kararını da ekibimize sesli mesajla iletir. Mesajı dinleyen ekip büyük şaşkınlık yaşar.

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