Arka Sokaklar 567. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba ekipten ayrılacak mı? Arka Sokaklar son bölüm izle

Servan, başarılı operasyonlardan sorumlu tuttuğu Rıza Baba ve ekibinden intikam almak için gaddarca bir yola girer. Rıza Baba ailesi ile uykudayken evlerini kundaklar ve yanan evden çıkmalarını önlemek için de dışarıda pusu kurarlar. Çıkmaya yeltendikleri sırada onlara ateş ederek eve tekrar girmelerine neden olurlar. Rıza Baba ve ailesi ekibin gelmesiyle bu cehennem ortamından kurtulmayı başarırlar; fakat, eşi Ayla dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılır. Durumu ciddidir.

Mutlu haberlerin yanında ekibi mutsuz eden bir hadise yaşanır. Bahar, Hakan ile yaşadığı sıkıntılı durumlar yüzünden ekipten ayrılmak için dilekçe verir. Bu kararı Hakan'ı çok sinirlendirse de Bahar kararında nettir.

Bir mutluluk da Hüsnülerin evinde yaşanır. Esra babası ile birlikte tanışma yemeği için Çoban Ailesinin evindedir. Kayınbabasının yeni torun istemesi Hüsnü ve Çoban Ailesini şaşkın bırakır.

Rıza Baba, Engin Müdür ve Başak'ı ilk adımlarında yalnız bırakmaz ve nişan yüzüklerinin kurdelesini keser.

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar 20 Kasım Cuma akşamı 566. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın 27 Kasım Cuma ekrana gelecek olan 567. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Ekip, hemen Servan ve örgütünün peşine düşer. Servan, durmak bilmiyordur. Para ihtiyacını karşılamak için zengin bir adamın küçük kızını kaçırır.

Adam, Rıza Babayı tanıdığından dolayı ondan yardım ister. İşin ucunda Servan'ın olduğunu öğrenince vakit kaybetmeden olaya dahil olurlar.



İstenilen para toplandıktan sonra buluşma yerinde ekibimiz yerini alır. Parayı almaya Servan yerine adamları gelir.

Küçük çocuk da yoktur yanlarında. Adamları takip eden ekibimiz Servan'a ulaşır ve aralarında bir kovalamaca başlar. Servan'ın içinde bulunduğu araba şarampole yuvarlanarak infilak eder. Servan'ın ölüp, ölmediği ise çıkacak olan adli tıp raporundadır.

Rıza Baba yaşanan bu olaydan sonra bir karar alır. Bu kararını da ekibimize sesli mesajla iletir. Mesajı dinleyen ekip büyük şaşkınlık yaşar.

