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Arka Sokaklar 568. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba ve ekibi Servan'ın peşinde! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

28.11.2020 01:46 | Son Güncelleme:
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Kanal D'de 15. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 568. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Servan ekibe büyük bir oyun oynuyor. Servan, bombalı eylemi savuşturan ekibe duyduğu intikam ile yeni planlar yapar. Ekip de boş durmaz ve Servan'ın olası saklanacağı adreslere baskınlar düzenleyerek örgüte darbe üstüne darbe indirir. Bu operasyonlar sırasında Hakan vurulur. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar 27 Kasım Cuma akşamı 567. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın 4 Aralık Cuma ekrana gelecek olan 568. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Arka Sokaklar 568. yeni bölümünde Servan, Salim ismindeki genci kullanarak bombalı eylem için planını işletmeye başlar. Kalabalık bir caddeye konuşlanan Salim üzerindeki bombayı patlatacağı sırada Mesut tarafından vurularak öldürülür. Üzerindeki bombalı yeleğe bakan Hüsnü bir tuhaflık sezer. Bombalar yerine içi kağıtlarla doludur. Mesut, genç çocuğu öldürdüğü için suçluluk duygusuyla kendisini yer, bitirir.

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar son bölümde ekip, Servan'ın ölmediği haberi ile şoke oldu.

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Rıza Baba, Servan'ın evini kundaklaması ve ailesinin düştüğü tehlikeli durum sonrasında emeklilik kararı alır. Dilekçesini de işleme koyması için Engin Müdüre verir.

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Engin Müdür ve ekip Rıza Babayı bu kararından vazgeçirebilmek için büyü bir çaba harcar. Rıza Baba ise, kararlıdır. Cemal, Ümit Amirinin cenazesi için Ankara'ya gittiğinde bir MİT mensubundan kendisini şoke eden bir bilgi alır.

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Servan yaşıyordur ve İstanbul'da eylem hazırlığındadır. Bu haberi hemen Engin Müdüre iletir. Engin Müdür, İstanbul'a çağırdığı MİT mensubundan Servan ile ilgili yaşadığına dair kanıt vermesini ister.

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Adam, onlara kazadan sonra güvenlik kamerasına yakalanan Servan'ı izlettirir. Ekip bu bilgiyi Rıza Babaya ulaştırır. Rıza Baba ve ekip, bombalı eylem yapacak olan Servan'ın peşine düşer.

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