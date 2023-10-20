ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Orhan Oğuz'un yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul kaleme alıyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyenler 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışını inceliyor. İşte Kanal D'nin iddialı dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar...
Arka Sokaklar dizisi Kanal D yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek.
Milli yas nedeniyle bazı dizilerin yayınlanmamasının ardından Arka Sokaklar'da da bir değişiklik olup olmadığı merak konusu olmuştu.
Arka Sokaklarhakkında henüz yeni bir açıklama yok. Kanal D yayın akışında değişikliğe gidilmesi halinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Güneşi Beklerken