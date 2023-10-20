ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Orhan Oğuz'un yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul kaleme alıyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyenler 20 Ekim 2023 Kanal D yayın akışını inceliyor. İşte Kanal D'nin iddialı dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI?

Arka Sokaklar dizisi Kanal D yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek.

Milli yas nedeniyle bazı dizilerin yayınlanmamasının ardından Arka Sokaklar'da da bir değişiklik olup olmadığı merak konusu olmuştu.

Arka Sokaklarhakkında henüz yeni bir açıklama yok. Kanal D yayın akışında değişikliğe gidilmesi halinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yargı

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Güneşi Beklerken





