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Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın başını yakan aşk haberi! Arka Sokaklar 520. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 01.06.2019 02:38 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar 520. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde, Hüsnü, oğlu Haydarberk'in arkadaşının annesi Vildan ile koyu bir muhabbetin içine girdi. Vildan, Hüsnü'den etkilendiğini belli etti. Evde başbaşa yemek yedikleri sırada ise Vildan'ın eski kocası adamlarıyla geldi ve Hüsnü'ye saldırdı. Hüsnü ise kendisini vurmak isteyenleri etkisiz hale getirdi. Ancak gazetede çıkan sevgili haberi ise Hüsnü'nün başına dert oldu. İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 31 Mayıs Cuma akşamı 520. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'da Hüsnü, oğlu Haydarberk'in arkadaşının annesi Vildan yüzünden zor anlar yaşadı. Vildan, doğum günü fotoğrafçısının çektiği fotoğrafta Hüsnü'ye fazla yakın poz verdi. Bu fotoğraf ise, ertesi gün magazin sayfalarında manşet oldu. Kadın sosyetede tanınan birisi olduğu için çok ses getirdi. Fakat, asıl sesi Vildan'ın hapisteki eski eşi çıkardı. Vildan'ın eski eşi Toroman mafya babasıdır. Gazetede ikisinin fotoğrafını gördüğünde delirdi. İçerden kaçmanın yolunu bulduktan sonra soluğu Vildan'ın evinde aldı. Bu sırada Hüsnü ile Toroman karşı karşıya kaldı ve silahlar çekildi.

HÜSNÜ EKİBİN DİLİNE DÜŞTÜ!
Arka Sokaklar 520. bölümde Hüsnü, gazetede çıkan sevgili haberi sonrası ekibin alay konusu oldu.

Haydarberk'in sınıf arkadaşının annesi Vildan ile doğum gününde çekilen bir fotoğraf yüzünden Hüsnü'nün başı ekip arkadaşlarıyla derde girdi Bu fotoğraf gazetede "Sosyetik güzel aşkını buldu!" başlığıyla yayınlanınca Hüsnü içinden çıkılmaz bir duruma doğru sürüklenmeye başladı. Özellikle Mesut'un diline düşen Hüsnü, diğer ekip arkadaşlarından destek beklerken aynı tavrı takınmalarından dolayı rahatsız olmaya başladı. Rıza Babanın bile içten içe kendisiyle alay etmesi ise, ortaya komik bir durum çıkardı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 520. yeni bölümünde ekipler, ortak operasyonla "Ölüm Hapı" satıcılarının peşine düşüyor.

İstanbul sokaklarında "Ölüm Hapı" diye adlandırılan uyuşturucu hap dolaşmaya ve can almaya başlamıştır. Hapın etkisindekiler ya intihara kalkışıyor ya da etrafındaki insanlara zarar veriyorlardır. Hem Rıza Babanın ekibini, hem de Engin Müdürün ekibini zora sokan bu durum iki ekibi ortak paydada buluşturur. Engin Müdürün önderliğinde ekiplerimiz satıcıların peşine düşer. Ekiplerimiz, okul önlerinde ve parklarda gençlere bu hapı satanları yakalandıktan sonra imalathanenin başındaki kişiye ulaşır. Organizasyon göründüğünden büyüktür. Tüm bu uyuşturucu organizasyonunun başında Nejat Akkaya isimli patron bulunmaktadır. Nejat'ın villasına baskın yapan ekiplerimizi ise, kötü bir sürpriz bekliyordur.

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