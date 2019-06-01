Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın başını yakan aşk haberi! Arka Sokaklar 520. son bölüm izle!

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 31 Mayıs Cuma akşamı 520. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'da Hüsnü, oğlu Haydarberk'in arkadaşının annesi Vildan yüzünden zor anlar yaşadı. Vildan, doğum günü fotoğrafçısının çektiği fotoğrafta Hüsnü'ye fazla yakın poz verdi. Bu fotoğraf ise, ertesi gün magazin sayfalarında manşet oldu. Kadın sosyetede tanınan birisi olduğu için çok ses getirdi. Fakat, asıl sesi Vildan'ın hapisteki eski eşi çıkardı. Vildan'ın eski eşi Toroman mafya babasıdır. Gazetede ikisinin fotoğrafını gördüğünde delirdi. İçerden kaçmanın yolunu bulduktan sonra soluğu Vildan'ın evinde aldı. Bu sırada Hüsnü ile Toroman karşı karşıya kaldı ve silahlar çekildi.

HÜSNÜ EKİBİN DİLİNE DÜŞTÜ!

Arka Sokaklar 520. bölümde Hüsnü, gazetede çıkan sevgili haberi sonrası ekibin alay konusu oldu.

Haydarberk'in sınıf arkadaşının annesi Vildan ile doğum gününde çekilen bir fotoğraf yüzünden Hüsnü'nün başı ekip arkadaşlarıyla derde girdi Bu fotoğraf gazetede "Sosyetik güzel aşkını buldu!" başlığıyla yayınlanınca Hüsnü içinden çıkılmaz bir duruma doğru sürüklenmeye başladı. Özellikle Mesut'un diline düşen Hüsnü, diğer ekip arkadaşlarından destek beklerken aynı tavrı takınmalarından dolayı rahatsız olmaya başladı. Rıza Babanın bile içten içe kendisiyle alay etmesi ise, ortaya komik bir durum çıkardı.