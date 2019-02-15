Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha'ya ne oldu? Arka Sokaklar 505. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar dizisi 15 Şubat Cuma akşamı 505. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Arka Sokaklar yeni bölümde, Derman'ın yeri tespit edilir. Ekip, Derman'ın peşine düşer. Zeliha, daha önce sosyal medyada başlattığı kampanya sonrası yakalanmasına sebep olduğu Fedai Hürcan tarafından kaçırılır. Hüsnü ve ailesi perişan haldedir. Zeliha'yı kurtarmak için ellerinden geleni yaparlar.

Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 15 Şubat Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeliha, kocası Fedai tarafından defalarca bıçaklanan Serpil’in haberini yapmaktadır. Fedai, hastaneden çıktıktan sonra da kadının peşini bırakmaz. Serpil’i arayarak tehditler savurur. Serpil’in akrabası ile ilişkisi olduğunu iddia edip, şüphelendiği kişiyi de öldürür. Fedai’nin Serpil’in akrabasını öldürdüğü delillerle kanıtlanır. Hakkında yakalama kararı çıkar ancak Fedai polis kılığındaki adamını göndererek, Serpil’i kaçırır. Zeliha da Serpil için haber ve röportajlar yapmıştır. Fedai Zeliha’yı da, kız kardeşi İkbal’e kaçırtır. Göl kenarında Zeliha’nın etrafa saçılmış eşyaları bulunur. Hüsnü kızının öldüğünü düşünüp sinir krizi geçirmektedir.Derman terörist evlerinden birine sığınmıştır ve yeni planlar yapmaya hazırlanır. Derman adamlarıyla birlikte polis çevirmesine yakalanır. Önce çatışmayı dener ancak kurtulamayacağını anlayınca kendisiyle birlikte arabayı da patlatır. Derman’dan kurtuldukları için herkes derin bir oh çekebilecek midir?

