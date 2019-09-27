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Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibinin başı büyük derde giriyor! Arka Sokaklar 524. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2019 02:30 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 524. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Mesut’u vuran Salih'in ölümü ekibin başına dertler açıyor. Savcı Ceyda, ekibi soruşturmaya başlıyor. Savcı Ceyda ekibin iç yüzünü öğrenmek için soruşturmaya başlar. Bu kadar iç içe olan bir ekibin saklayacak çok şeyi olduğunu düşünür. Hatta işi ileri götürerek ekibin içine bir de muhbir sokmaya çalışır. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Arka Sokaklar'ın 524. yeni bölümü 27 Eylül Cuma akşamı Kanal D'de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde, Mesut’u vuran Salih, hastanede ölü bulunur. Savcılık bu durumu incelemeye almıştır.

Savcı Ceyda, Engin müdürü takibe alır. Diğer taraftan da gözü ekibin üzerindedir. Bu karmaşık durum ekibin başına nasıl dertler açacaktır?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 27 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ekip, uyuşturucu sevkiyatının izini sürerek terör örgütüne ulaşmaya çalışıyor!
Aysel, hapishanedeki mahkum kocasını ziyarete gider. Aysel hamile ve çok parasızdır. Uyuşturucudan sabıkası olan Hasan, Aysel’e zula yerini söyler ve mallarını alıp Müco’ya götürmesini ister. Malları satıp para kazanacaktır. Diğer taraftan Seray, Aysel’le birlikte sığınma evinde kalmaktadır. Seray, Aysel’den şüphelenir ve durumu Mesut’a bildirir. Müco malları bir terör örgütüne satmaya çalışmaktadır. Ekip Aysel’i kurtarmanın, Müco’yu yakalamanın ve terör örgütünün peşine düşer. Ekibi sürpriz ve çok tehlikeli olaylar beklemektedir.

Diğer yandan Mesut’un fizik tedavisi iyi gitmektedir; ancak Selin, Mesut’un ağrıkesici haplar almasından endişe duymaktadır. Acaba Mesut, eski bağımlı günlerine geri mi dönecek? Mesut, Selin’in bu endişesini Rıza Baba ile paylaşmasına çok kızar ve Selin’le arasına mesafe koyar. İkilinin arasında soğuk rüzgarlar eser.

Ezgi ve Cemal, aynı apartmanda komşu olma fikrine alışmaya başlarlar. Ezgi, Cemal’in kapısını çalar. Ezgi’ye kapıyı sürpriz biri açar.

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