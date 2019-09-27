Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibinin başı büyük derde giriyor! Arka Sokaklar 524. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Arka Sokaklar'ın 524. yeni bölümü 27 Eylül Cuma akşamı Kanal D'de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde, Mesut’u vuran Salih, hastanede ölü bulunur. Savcılık bu durumu incelemeye almıştır.

Savcı Ceyda, Engin müdürü takibe alır. Diğer taraftan da gözü ekibin üzerindedir. Bu karmaşık durum ekibin başına nasıl dertler açacaktır?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 27 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, uyuşturucu sevkiyatının izini sürerek terör örgütüne ulaşmaya çalışıyor!

Aysel, hapishanedeki mahkum kocasını ziyarete gider. Aysel hamile ve çok parasızdır. Uyuşturucudan sabıkası olan Hasan, Aysel’e zula yerini söyler ve mallarını alıp Müco’ya götürmesini ister. Malları satıp para kazanacaktır. Diğer taraftan Seray, Aysel’le birlikte sığınma evinde kalmaktadır. Seray, Aysel’den şüphelenir ve durumu Mesut’a bildirir. Müco malları bir terör örgütüne satmaya çalışmaktadır. Ekip Aysel’i kurtarmanın, Müco’yu yakalamanın ve terör örgütünün peşine düşer. Ekibi sürpriz ve çok tehlikeli olaylar beklemektedir.