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Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibinin eğlenceli mangal partisi! Arka Sokaklar 518. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 18.05.2019 01:35 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 518. son bölümüyle ekrana geldi. Kanal D'de 13. sezonuyla ekrana gelen Arka Sokaklar'ın son bölümünde Rıza Baba ve ekibi eğlenceli anlar yaşandı. Ekip, zorlu koşuşturmanın sonunda Rıza Babanın evinde mangal keyfi yaptı. Yemeğe sonradan gelen Engin Müdür ise, Rıza Baba ile özel olarak konuştuktan sonra ekibe şaşırtan mutlu haberlerini verdi. Engin Müdür, Narkotik Şube'ye müdür olurken, Selin ise ekibe geri döndü. İşte Arka Sokaklar 518. son bölümde yaşananlar.

Kanal D'nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar 17 Mayıs Cuma akşamı 518. son bölümüyle ekrana geldi. İki hafta sonra sezon finali yapacak olan dizinin son bölümünde, Rıza Baba ve ekibi aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşar. Mangalın başındaki Mesut döktürür.

Bu sırada Engin Müdür gelir. Engin Müdür, başarılı geçmişi yüzünden talimatla İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğüne getirilir. Ekipte hüzünlü bir sevinç hakimdir ve Engin Müdürün başarıları taçlandırıldığı için de mutludurlar. Sonra herkesi -özelikle de Mesut'u- çok mutlu eden haberi verir. Selin'in ekibe dönme işini ayarladığını söyler. Selin çok şaşkındır; diğerleri ise, çok mutludur. Dönme kararını Selin verecektir. Mesut'un gönlündeki kelebekleri bu sefer gözlerinde uçuşur.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

17 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 518. yeni bölümünde ekip, yakınlarına musallat olan uyuşturucu ile mücadele ediyor!

Mesut, Firaz'ın pususundan sonra Ceren'i ormanlık alanda kaybeder. Ceren'i bulmak için elinden geleni yapar; çünkü, Firaz'ın eline düşmesi demek Ceren'in bir daha bulunamayacağı anlamına geldiğini bilmektedir. Zor da olsa Ceren'e ulaşan Mesut'un hedefine Firaz girer. Ormanlık alanda karşı karşıya kalan Mesut ve Firaz dövüşmeye başlar.

Rıza Babanın bir tanıdığının kızı uyuşturucu batağındadır. Kız sevgilisi ile hayatlarına son verecek ölüm dozunu kullanır. Ekip yetiştiğinde onlar için çok geç olur. Bu sırada Engin Müdür, Ankara'nın talimatıyla İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğüne atanır. Ekip ve Engin Müdürün yolları bu uyuşturucu davası ile kesişir.

Mesut'un yeğeni İlkay, memlekete dönmek için Mesut'un evinden ayrılır; fakat, memleket yerine sevgilisi ile kaçma planları yapar. Mesut, İlkay'ın annesinden gelen telefonla şok yaşar. İstanbul'da onu aramaya başlar. İlkay, motorcu olan sevgilisi ile kaçış yolunda kaza yapar.

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