Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibinin eğlenceli mangal partisi! Arka Sokaklar 518. son bölüm izle!

Kanal D'nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar 17 Mayıs Cuma akşamı 518. son bölümüyle ekrana geldi. İki hafta sonra sezon finali yapacak olan dizinin son bölümünde, Rıza Baba ve ekibi aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşar. Mangalın başındaki Mesut döktürür.

Bu sırada Engin Müdür gelir. Engin Müdür, başarılı geçmişi yüzünden talimatla İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğüne getirilir. Ekipte hüzünlü bir sevinç hakimdir ve Engin Müdürün başarıları taçlandırıldığı için de mutludurlar. Sonra herkesi -özelikle de Mesut'u- çok mutlu eden haberi verir. Selin'in ekibe dönme işini ayarladığını söyler. Selin çok şaşkındır; diğerleri ise, çok mutludur. Dönme kararını Selin verecektir. Mesut'un gönlündeki kelebekleri bu sefer gözlerinde uçuşur.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

17 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 518. yeni bölümünde ekip, yakınlarına musallat olan uyuşturucu ile mücadele ediyor!

Mesut, Firaz'ın pususundan sonra Ceren'i ormanlık alanda kaybeder. Ceren'i bulmak için elinden geleni yapar; çünkü, Firaz'ın eline düşmesi demek Ceren'in bir daha bulunamayacağı anlamına geldiğini bilmektedir. Zor da olsa Ceren'e ulaşan Mesut'un hedefine Firaz girer. Ormanlık alanda karşı karşıya kalan Mesut ve Firaz dövüşmeye başlar.