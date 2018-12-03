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Arka Sokaklar'da Rıza Baba'ya kızı Pınar şoku! Arka Sokaklar 498. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 03.12.2018 22:17 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 498. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde bir anda ortadan kaybolan Pınar, canına mı kıyacak? Ekip, Pınar'ı arıyor! Bir yandan kızı Pınar'ın kaybolmasıyla mahvolan Rıza Baba, diğer yandan onu tehdit edenlerle mücede etmek zorunda kalır. Pınar'ın yokluğu başta Ali olmak üzere herkesi korkutur. Peki Pınar, intihar mı edecek? Ekip, Pınar'ı başına bir şey gelmeden kurtarabilecek mi? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'ya kızı Pınar şoku! Arka Sokaklar 498. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar'ın 7 Aralık Cuma ekrana gelecek olan 498. yeni bölüm fragmanında Rıza Baba, tehdit almaya devam eder. Pınar ortadan kayboluyor, bütün ekip ona ulaşmaya çalışıyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arka Sokaklar son bölümde ekip üyeleri Rıza Baba'nın gözlerini açmasıyla teselli buldu. Sıra Zeyno'yu bulmaya gelir. Bu sırada emniyete bir video gönderilmiştir. Videoda Zeyno'nun görüntüleri vardır. Görüntülerde Zeyno'nun çete tarafından vurulduğu görülür. İzleyen herkes büyük şok yaşar. Ekip büyük bir operadsyonla çetenin elebaşlarını yakalar. Rıza Baba, torununun öcünü almak için sorgu odasına gizlice girer. Silahını kafasına dayadığı çetenin patronu onu şok eden bir haber verir.

Rıza kendine gelir. Torununu bulmak için harekete geçer. Pınar, kızının hala bulunmaması üzerine sinir krizi geçirir.Ivana ve Engin, gizli görev icabı müşteri gibi kumarhaneye gider. Altan ve Halis de ordadır. Engin ve Ivana, ikisini de oracıkta yakalamak için harekete geçerler. Derman silahların bozuk olduğunu anlar. Verdiği talimatla Zeyno’yu tehlikeye atar.

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