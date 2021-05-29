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Arka Sokaklar dizisinin Pınar’ı Pınar Aydın’ı yıllar teğet geçti

29.05.2021 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Pınar Aydın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarını çok şaşırttı.

Arka Sokaklar dizisinin Pınar’ı Pınar Aydın’ı yıllar teğet geçti

Pınar Aydın, katıldığı ses yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcılıktan çok oyunculuğuyla hatırlanan Pınar Aydın, yıllar sonra ortaya çıktı. Akasya Durağı’ndan sonra sevilen yapım Arka Sokaklar dizisinde boy gösteren isim evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı.

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PINAR AYDIN’I YILLAR TEĞET GEÇTİ

2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın ilk Pınar'ı, Ali'nin ilk aşkı Pınar Aydın.

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Sonrasında Arka Sokaklar dizisine Pınar karakterini canlandırmak için pek çok oyuncu geldi geçti ama hiç kimse onun gibi olamadı.

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı, Pınar Aydın son haliyle şaşırttı. Yıllar adeta onu teğet geçmiş gibi.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Instagram
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