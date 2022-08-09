Arka Sokaklar'ın 17. sezon çekimleri başladı! Kadroya 5 yeni oyuncu katıldı

Yapımcılığını Erler Film'in, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı Arka Sokaklar, yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşacak. Ekran klasiği haline gelen Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda oyuncu kadrosuna beş yeni isim katıldı.

İŞTE YENİ KARAKTERLER

Oyuncular Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova, dizinin 17’nci sezonuyla kadroda yer alacak.

Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek. Ayrıca, Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.





