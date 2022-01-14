MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

14.01.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide hayat verdiği 'Avukat Başak' karakteriyle büyük beğeni toplayan Perihan Ünlücan, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Arka Sokaklar dizisinde Engin Komiser'in avukat sevgilisini canlandıran Perihan Ünlücan, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Güzel oyuncu, cesur pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Perihan Ünlücan, Kocaeli Üniversitesi'nde Fizik eğitimi alırken, oyuncu olmaya karar verdi.

Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Üniversiteyi bitirdikten sonra Gül Oğuz'un yardımıyla oyunculuk eğitimi alan Ünlücan, 2009 yılında Kış Masalı dizisinde rol aldı.

Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Ardından Keskin Bıçak, Karadayı, Hatırla Gönül, Kırlangıç Fırtınası ve Cingöz Recai gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde 'Başak' karakterine hayat veren oyuncu, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Hayatına dair kareleri Instagram hesabından paylaşan Ünlücan'ın, 200 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"
Koronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilirKoronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilir
Önce terk etti sonra bir kalemde sildiÖnce terk etti sonra bir kalemde sildi
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Naz Mila hızını alamadı! Sütyensiz paylaştı

Naz Mila hızını alamadı! Sütyensiz paylaştı

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi belli oldu

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi belli oldu

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.