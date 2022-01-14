Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Arka Sokaklar dizisinde Engin Komiser'in avukat sevgilisini canlandıran Perihan Ünlücan, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Güzel oyuncu, cesur pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.
1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Perihan Ünlücan, Kocaeli Üniversitesi'nde Fizik eğitimi alırken, oyuncu olmaya karar verdi.
Üniversiteyi bitirdikten sonra Gül Oğuz'un yardımıyla oyunculuk eğitimi alan Ünlücan, 2009 yılında Kış Masalı dizisinde rol aldı.
Ardından Keskin Bıçak, Karadayı, Hatırla Gönül, Kırlangıç Fırtınası ve Cingöz Recai gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.
Şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde 'Başak' karakterine hayat veren oyuncu, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Hayatına dair kareleri Instagram hesabından paylaşan Ünlücan'ın, 200 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
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