Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Merve Oflaz'dan sevgilisine özel paylaşım!

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Merve Oflaz, sevgilisi Allan Hakko'nun doğum gününü tatilde verdikleri pozu Instagram hesabından paylaşarak kutladı. Oflaz'ın fotoğrafına takipçileri tarafından binlerce beğeni geldi.

SEVGİLİSİNE ÖZEL PAYLAŞIM

Mutlu anlarını kareleyen Oflaz söz konusu paylaşımın altına "İyi ki doğdun kahramanım" sözlerini düştü.

AİLESİ İLE TANIŞTIRDI

Geçtiğimiz aylarda, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oflaz sevgilisi Hakko ile çıkan ayrılık iddiaları üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu Oflaz, ilişkisinin devam ettiğini hatta ailelerinin tanıştığını ifade etmişti. Allan Hakko, geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu ve sunucu olan Burcu Esmersoy'dan ayrılmıştı.

Ünlü ikilinin tatili devam ediyor...

MERVE OFLAZ KİMDİR?

23 Mayıs 1988 İstanbul doğumlu Merve Oflaz 33 yaşındadır. 2010-2011 senedinde Survivor Türkiye yarışmasına katılmış ve orada sergilediği olağanüstü performansın ardından birinci olmuştur. Bunun ardından Oflaz, birçok dizide rol almış ve adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.

2011 Muhteşem Yüzyıl (Ayşe Hatun)

2012 Kalbim 4 Mevsim (Aslı/ Başrol)

2014 Not Defteri (İclal/ Yardımcı Oyuncu)

2014 Gulyabani

2014 Güzel Köylü (Oya /Konuk Oyuncu)

2015 Survivor All-Star Kendisi - Merve Oflaz Yarışmacı, Kanal: TV 8, Yarışma

2015 Eve Dönüş (İpek /Başrol)

2016 Kertenkele (Şenay /Konuk Oyuncu)

2016 Rengarenk (Saadet /Başrol)

2017-günümüz Arka Sokaklar (Bahar Komiser)

ALLAN HAKKO KİMDİR?

Allan Hakko iş insanıdır. Ailesi Jeff-Carole Hakko, dünyaca ünlü marka olan Vakko'nun sahibidir.

Allan Hakko Azer Polat ile dünya evine girmiştir. Ancak söz konusu evlilik 2015'te son bulmuştur.

