Arka Sokaklar'ın Komiser Mehmet'i Pamir Pekin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yakışıklı oyuncu Arka Sokaklar kadrosunda!

Pamir Pekin, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu olan Pamir Pekin, oyunculuğa ilk adımını 2007'de ekrana gelen Komiser Nevzat dizisi ile yapmıştı. İşte Arka Sokaklar'ın Komiser Mehmet'i Pamir Pekin'in biyografisi ve rol aldığı diziler...
Pamir Pekin 31 Mayıs 1979'da İstanbul'da dünyaya geldi.
Pamir Pekin, Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünü bitirdi.
Bir süre modellik yapan Pekin, 2003'de Yağmur Atacan ile birlikte bir jöle reklamında oynadı.
İlk dizi tecrübesini ise 2007 yılında yayımlanan Komiser Nevzat dizisi ile attı
Hülya Avşar'ın 'A Benim Akılsızım' şarkısına çekilen klipte rol alan Pamir Pekin, pek çok dizide oynadı.
Ünlü isim 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Gülümse Yeter adlı dizide, daha sonra ise Hayat Şarkısı dizisinde rol aldı.
Ünlü oyuncunun rol aldığı dizi ve filmler şu şekilde:
2007 Komiser Nevzat
2008 Vurgun
2009 Parmaklıklar Ardında
2008 Havalimanı: İyi Uçuşlar
2010 Lale Devri
2010 Keskin Bıçak
2012 İbreti Ailem
2013 Güzel Çirkin
2013 Günce Doktor
2014 Muhteşem Yüzyıl
2015 Gönül İşleri
2015 İlişki Durumu: Karışık
2016-2017 Gülümse Yeter
2017 Hayat Şarkısı
2017 Tutsak
2018 Yuvamdaki Düşman
2020 Bir Annenin Günahı
2021 Olağan Şüpheliler
2022-2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi