Arka Sokaklar'ın Komiser Mehmet'i Pamir Pekin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yakışıklı oyuncu Arka Sokaklar kadrosunda!

Pamir Pekin, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu olan Pamir Pekin, oyunculuğa ilk adımını 2007'de ekrana gelen Komiser Nevzat dizisi ile yapmıştı. İşte Arka Sokaklar'ın Komiser Mehmet'i Pamir Pekin'in biyografisi ve rol aldığı diziler...

PAMİR PEKİN KİMDİR?

Pamir Pekin 31 Mayıs 1979'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Pamir Pekin, Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünü bitirdi.

Bir süre modellik yapan Pekin, 2003'de Yağmur Atacan ile birlikte bir jöle reklamında oynadı.

İlk dizi tecrübesini ise 2007 yılında yayımlanan Komiser Nevzat dizisi ile attı

Hülya Avşar'ın 'A Benim Akılsızım' şarkısına çekilen klipte rol alan Pamir Pekin, pek çok dizide oynadı.

Ünlü isim 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Gülümse Yeter adlı dizide, daha sonra ise Hayat Şarkısı dizisinde rol aldı.

ARKA SOKAKLAR'IN MEHMET'İ PAMİR PEKİN'İN OYNADIĞI DİZİLER

Ünlü oyuncunun rol aldığı dizi ve filmler şu şekilde:

2007 Komiser Nevzat

2008 Vurgun

2009 Parmaklıklar Ardında

2008 Havalimanı: İyi Uçuşlar

2010 Lale Devri

2010 Keskin Bıçak

2012 İbreti Ailem

2013 Güzel Çirkin

2013 Günce Doktor

2014 Muhteşem Yüzyıl

2015 Gönül İşleri

2015 İlişki Durumu: Karışık

2016-2017 Gülümse Yeter

2017 Hayat Şarkısı

2017 Tutsak

2018 Yuvamdaki Düşman

2020 Bir Annenin Günahı

2021 Olağan Şüpheliler

2022-2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi





