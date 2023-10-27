MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar'ın Melek Komiseri eşinden boşanıyor! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Arka Sokaklar'ın Melek Komiseri eşinden boşanıyor! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

27.10.2023 08:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Melek Komiser karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Beşerler bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 10 yıldır evli olan ve eşinden ayrılacağı haberi gündem olan Beşerler’in aldatıldığı iddia edildi.

2014 yılında Arka Sokaklar dizisine veda eden Zeynep Beşerler, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor. Şimdilerde 44 yaşında olan Beşerler 2013 yılında Emir İçgören ile nikah masasına oturmuştu.

Ekran görüntüsü 2023-10-27 080712

Gözlerden uzak bir yaşam süren çiftten üzen haber geldi. Zeynep Beşerler ve Emir İçgören'in 10 yıllık evliliklerinin çatırdadığı haberi gündem olmuştu.

Ekran görüntüsü 2023-10-27 080651

Sabah'ın haberine göre yedi yaşında bir oğulları bulunan çift evlerini ayırmış.

Ekran görüntüsü 2023-10-27 080827

Ayşegül adlı tekstilci bir kadınla yasak aşk yaşadığı iddia edilen Emir İçgören, evini terk etmiş ve Etiler'de kiraladığı bir evde yaşamaya başlamış.

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markaların ürünleri Boyner'de kaçırılmayacak fırsatlarla sizleri bekliyor

Dünyaca ünlü markaların ürünleri Boyner'de kaçırılmayacak fırsatlarla sizleri bekliyor

 İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

 Bütçe dostu fiyatlar! Modadan ev yaşama sevilen markalarda indirim

Bütçe dostu fiyatlar! Modadan ev yaşama sevilen markalarda indirim

 Seiko, Fossil, Skagen... Dünyaca ünlü markaların saatlerinde özel fiyatlar

Seiko, Fossil, Skagen... Dünyaca ünlü markaların saatlerinde özel fiyatlar

 Flormar'da indirimlere ek 3 al 2 öde ve ekstra kupon fırsatı

Flormar'da indirimlere ek 3 al 2 öde ve ekstra kupon fırsatı

Günün Magazin olayları

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Kansız adam sevmem” açıklaması Serkay Tütüncü’yü çıldırttı!“Kansız adam sevmem” açıklaması Serkay Tütüncü’yü çıldırttı!
100. yıla özel sahne! O görüntüler gündem oldu 100. yıla özel sahne! O görüntüler gündem oldu
Parla marşı çok beğenildi! Özel isteği gündem oldu Parla marşı çok beğenildi! Özel isteği gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Beşerler arka sokaklar yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.