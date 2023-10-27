Arka Sokaklar'ın Melek Komiseri eşinden boşanıyor! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

2014 yılında Arka Sokaklar dizisine veda eden Zeynep Beşerler, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor. Şimdilerde 44 yaşında olan Beşerler 2013 yılında Emir İçgören ile nikah masasına oturmuştu.

Gözlerden uzak bir yaşam süren çiftten üzen haber geldi. Zeynep Beşerler ve Emir İçgören'in 10 yıllık evliliklerinin çatırdadığı haberi gündem olmuştu.

Sabah'ın haberine göre yedi yaşında bir oğulları bulunan çift evlerini ayırmış.

Ayşegül adlı tekstilci bir kadınla yasak aşk yaşadığı iddia edilen Emir İçgören, evini terk etmiş ve Etiler'de kiraladığı bir evde yaşamaya başlamış.