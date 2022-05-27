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Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! Bakın kim çıktı!

27.05.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel'in sevgilisini görenler adeta mest oldu. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'da yıllardır yer alan ve adeta dizinin içinde büyüyen Furkan Göksel'in son hali olay olmuştu. Furkan Göksel geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle yemek yerken pozlar verdi. Göksel'in sevgilisi güzelliğiyle herkesi büyüledi.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! Bakın kim çıktı!

Türk televizyonlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren herkesin severek takip ettiği Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin Çoban karakterini canlandıran Furkan Göksel, değişimiyle görenleri şaşkına çevirmişti. Büyümüş haliyle oldukça yakışıklı bir bireye dönüşen Furkan Göksel, şimdilerde sevgilisiyle pozlar paylaşıyor.

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DEĞİŞİMİYLE OLAY OLMUŞTU

Dizide minik bir çocuk olan fakat yıllar içindeki değişimiyle kocaman bir adam haline gelen Furkan Göksel'in son hali adeta olay yaratmıştı. Instagram'da birbirinden güzel pozlarını paylaşan Göksel, bambaşka birine dönüşerek takipçilerini adeta şaşkına çevirdi.

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SEVGİLİSİNİ GÖRENLER MEST OLDU

Son olarak sevgilisiyle birlikte yemek yediği anlar fotoğraflayan Furkan Göksel, kız arkadaşıyla aynı mekanda fotoğraf paylaştı.

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Furkan Göksel'in yanı sıra sevgilisini gören binlerce takipçisi adeta mest oldu. Başarılı oyuncunun sevgilisi güzelliğiyle herkesi adeta büyüledi.,

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Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, yakışıklı oyuncuya yaptığı yorumla dikkat çekti. Kader Bozkurt fotoğrafın altına adeta aşkını haykırarak, "Gördüğüm en güzel şeysin" yorumunu yaptı.

İşte Kader Bozkurt'un paylaşımları;

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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