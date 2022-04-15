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Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi süper mini eteğiyle poz verdi

15.04.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin rolüyle tanınan Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile birliktelik yaşıyor. Kader Bozkurt, cesur pozları ile dikkat çekiyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi süper mini eteğiyle poz verdi

Ünlü oyuncu Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, Instagram'da oldukça aktif isimlerden biri. Fiziğiyle ve pozlarıyla dikkat çeken Bozkurt, mini etekli pozunu paylaştı.

FURKAN GÖKSEL'İN SEVGİLİSİNDEN MİNİ ETEKLİ POZ

Furkan Göksel, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra son zamanlarda, yaşadığı aşkla gündeme gelmeye başladı.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi süper mini eteğiyle poz verdi

Radyo Televizyon bölümünde Uygulamalı Oyunculuk eğitimi alan Furkan Göksel 12 yaşından itibaren ekranlarda yer alıyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi süper mini eteğiyle poz verdi

Ünlü oyuncunun kız arkadaşı Kadert Bozkurt, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisi süper mini eteğiyle poz verdi

Kadert Bozkurt, süper mini eteğiyle kamera karşısına geçti.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisi süper mini eteğiyle poz verdi

Zaman zaman dekolteli pozlarını da paylaşan Kader Bozkurt, düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisi süper mini eteğiyle poz verdi

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisi süper mini eteğiyle poz verdi

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisi süper mini eteğiyle poz verdi

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisi süper mini eteğiyle poz verdi

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisi süper mini eteğiyle poz verdi

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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