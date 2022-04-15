Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi süper mini eteğiyle poz verdi

Ünlü oyuncu Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, Instagram'da oldukça aktif isimlerden biri. Fiziğiyle ve pozlarıyla dikkat çeken Bozkurt, mini etekli pozunu paylaştı.
Furkan Göksel, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra son zamanlarda, yaşadığı aşkla gündeme gelmeye başladı.
Radyo Televizyon bölümünde Uygulamalı Oyunculuk eğitimi alan Furkan Göksel 12 yaşından itibaren ekranlarda yer alıyor.
Ünlü oyuncunun kız arkadaşı Kadert Bozkurt, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.
Kadert Bozkurt, süper mini eteğiyle kamera karşısına geçti.
Zaman zaman dekolteli pozlarını da paylaşan Kader Bozkurt, düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.
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