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  4. Arka Sokaklar'ın oyuncusu Boğaç Aksoy: İkinci kemoterapi bitti

Arka Sokaklar'ın oyuncusu Boğaç Aksoy: İkinci kemoterapi bitti

06.06.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay lenf kanserine yakalandığını duyuran ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, son durumu hakkında bilgi verdi. Aksoy, "İkinci kemoterapi bitti. Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor ama sonrasında toparlıyorum. Her şey yolunda gidiyor" dedi.

Arka Sokaklar'ın oyuncusu Boğaç Aksoy: İkinci kemoterapi bitti

Son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. 32 yaşındaki oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Instagram hesabından sevenlerine seslenen Aksoy, "Uzun süredir evdeydim. Saçları kaybettik. Şapkayla kamufle ediyoruz. Kemoterapiler biraz zor geçiyor. İkinci kemoterapi bitti. Ayın 15'inde üçüncü kemoterapi var. Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor ama sonrasında toparlıyorum. Her şey yolunda gidiyor. İyileşmeye devam ediyorum. Yürümeye başladım. Attığınız mesajlar harika çok teşekkür ederim. Dualarınızı hissediyorum. Güçlü olmaya devam" ifadelerini kullandı.

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"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Aksoy üzücü haberi, "Sevgili dostlarım... Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfomaya yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin..." sözleriyle duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Çok üzüldüm Allah yardımcın olsun kardeşim. Rabbim bütün şifa bekleyen hastalara şifa versin ????
Allah acil şifalar versin komiserim
rabbim şifa versin

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