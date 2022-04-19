Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Elvan Dişli bikinili pozunu paylaştı! "Yaz gelince beni uyandırın"

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dünyaya gelen Elvan Dişli, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı rol ile tanınıyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi de alan isim ilk kez ‘Umutsuz Ev Kadınları’ adlı dizi ile ekranlarda yer almıştı.

BİKİNİLİ POZU GÜNDEM OLDU!

Şimdilerde ise Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde Pınar karakterini canlandıran Dişli, deniz kenarında turuncu bikinisiyle çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Sanki yaz gelmiş gibi yaparsak yaz gelir mi?" notunu ekledi.

"YAZ GELİNCE BENİ UYANDIRIN"

Dişli, ayrıca "Sürekli uykum var ama sürekli. Yaz gelince beni uyandırın" ifadelerini kullandı.

Elvan Dişli Arka Sokaklar öncesinde 91.1 , Yeşil Deniz, Benim Hala Umudum Var gibi yapımlar da rol almıştı.



