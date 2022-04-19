MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Elvan Dişli bikinili pozunu paylaştı! "Yaz gelince beni uyandırın"

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Elvan Dişli bikinili pozunu paylaştı! "Yaz gelince beni uyandırın"

19.04.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Elvan Dişli, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme geliyor. Ünlü oyuncu bu kez deniz kenarında çekildiği bikinili pozuyla gündem oldu.

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Elvan Dişli bikinili pozunu paylaştı! "Yaz gelince beni uyandırın"

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dünyaya gelen Elvan Dişli, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı rol ile tanınıyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi de alan isim ilk kez ‘Umutsuz Ev Kadınları’ adlı dizi ile ekranlarda yer almıştı.

BİKİNİLİ POZU GÜNDEM OLDU!

Şimdilerde ise Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde Pınar karakterini canlandıran Dişli, deniz kenarında turuncu bikinisiyle çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

44sdfghsdfg

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Sanki yaz gelmiş gibi yaparsak yaz gelir mi?" notunu ekledi.

11zxcvgbasdf

"YAZ GELİNCE BENİ UYANDIRIN"

Dişli, ayrıca "Sürekli uykum var ama sürekli. Yaz gelince beni uyandırın" ifadelerini kullandı.

33asdfsedrfg

Elvan Dişli Arka Sokaklar öncesinde 91.1 , Yeşil Deniz, Benim Hala Umudum Var gibi yapımlar da rol almıştı.

66asdfghdrft

elvan-dişli-bilgileri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı günü: Öksüz kaldım! Acı günü: Öksüz kaldım!
Survivor fena karıştı! "Kadınları döven adam..."Survivor fena karıştı! "Kadınları döven adam..."
Voleybolcu eşine bakan bir daha baktı!Voleybolcu eşine bakan bir daha baktı!
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

İftarda görünce... Simit göndermesi

İftarda görünce... Simit göndermesi

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

“Bu sadece başlangıç” diyerek duyurdu! Heyecan yarattı

“Bu sadece başlangıç” diyerek duyurdu! Heyecan yarattı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.