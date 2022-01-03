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  4. Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı suikasta uğruyor! Rıza Baba Ölecek mi?

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı suikasta uğruyor! Rıza Baba Ölecek mi?

03.01.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihinin 16 sezondur devam eden, en uzun soluklu fenomen dizisi “Arka Sokaklar” da Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba karakterinin vurulması dizinin sevenlerini üzdü. Suikasta uğrayan 'Rıza Baba' ölüyor mu?

Günlerdir Arka Sokaklar ve Kanal D sosyal medya hesaplarından siyah bir zemin üzerinde Rıza Baba hastagı açılması Rıza Baba’ya ne oldu? sorusunu akıllara getirmişti. Dizinin ekrana gelen son fragmanında Rıza Komiser’in kimliği belirsiz birisi tarafından vurularak, kanlar içinde yere yığılması Rıza Baba ölüyor mu? Ona kim ateş etti? Gibi sorular Arka Sokaklar takipçileri arasında merak konusu oldu.

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Kanal D’nin, yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı sevilen dizi 14 Ocak Cuma yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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