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  4. Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik beyazlar içinde paylaştı! Dekoltesiyle olay oldu

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik beyazlar içinde paylaştı! Dekoltesiyle olay oldu

18.09.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar, Arka Sokaklar dizisinde Zeliş rolüne hayat veren Yüsra Geyik şimdilerde 32 yaşında... Arka Sokaklar dizisinde yıllarca rol alarak ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Geyik, son zamanlarda pozlarıyla gündemde yer alıyor.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik beyazlar içinde paylaştı! Dekoltesiyle olay oldu

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliş rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Yüsra Geyik, pozlarıyla gündemden düşmüyor. İddialı pozlarını paylaşmaya devam eden Geyik, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

DEKOLTESİYLE OLAY OLDU

Yüsra Geyik beyaz elbisesiyle paylaşım yaptı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik beyazlar içinde paylaştı! Dekoltesiyle olay oldu

Göğüs dekoltesiyle olay yarattı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik beyazlar içinde paylaştı! Dekoltesiyle olay oldu

Geyik'in o pozuna takipçileri, "Peri kızı gibi", "Beyaz sana çok yakışmış" yorumları yaptı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik beyazlar içinde paylaştı! Dekoltesiyle olay oldu

Yüsra Geyik lisans eğitimini T.C. İstanbul Kültür Üniversitesinde tamamladı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik beyazlar içinde paylaştı! Dekoltesiyle olay oldu

1990 Samsun doğumludur.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik beyazlar içinde paylaştı! Dekoltesiyle olay oldu

Oyunculuğa tiyatro yaparak başladı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik beyazlar içinde paylaştı! Dekoltesiyle olay oldu

İlk olarak Hayat Bilgisi dizisinde oynadı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik beyazlar içinde paylaştı! Dekoltesiyle olay oldu

Arka Sokaklar dizisi sayesinde şöhret elde etti.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik beyazlar içinde paylaştı! Dekoltesiyle olay oldu

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik beyazlar içinde paylaştı! Dekoltesiyle olay oldu

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik beyazlar içinde paylaştı! Dekoltesiyle olay oldu

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik beyazlar içinde paylaştı! Dekoltesiyle olay oldu

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Yüsra Geyik arka sokaklar
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