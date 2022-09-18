Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik beyazlar içinde paylaştı! Dekoltesiyle olay oldu

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliş rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Yüsra Geyik, pozlarıyla gündemden düşmüyor. İddialı pozlarını paylaşmaya devam eden Geyik, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

DEKOLTESİYLE OLAY OLDU

Yüsra Geyik beyaz elbisesiyle paylaşım yaptı.

Göğüs dekoltesiyle olay yarattı.

Geyik'in o pozuna takipçileri, "Peri kızı gibi", "Beyaz sana çok yakışmış" yorumları yaptı.

Yüsra Geyik lisans eğitimini T.C. İstanbul Kültür Üniversitesinde tamamladı.

1990 Samsun doğumludur.

Oyunculuğa tiyatro yaparak başladı.

İlk olarak Hayat Bilgisi dizisinde oynadı.

Arka Sokaklar dizisi sayesinde şöhret elde etti.





