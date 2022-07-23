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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik cesur pozlarıyla nefes kesti! Bikinili tekne pozları olay oldu...

23.07.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle milyonlar tarafından tanınan Yüsra Geyik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Her paylaşımıyla takipçilerini mest eden güzel oyuncu, son olarak bikinili tekne pozlarıyla adeta büyüledi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik cesur pozlarıyla nefes kesti! Bikinili tekne pozları olay oldu...

2006 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisine daha çocuk yaşta katılan ve daha sonra kocaman bir kadın olan Yüsra Geyik, güzelliğiyle herkesi büyülemeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarla dikkat çeken güzel oyuncu, son olarak bikinili tekne pozlarıyla göz kamaştırdı.

CESUR POZLARIYLA GÜNDEME GELDİ

Arka Sokaklar dizisine çocuk yaşta başlayan ve adeta dizinin içinde büyüyen Yüsra Geyik dillere destan güzelliğiyle olay yaratmaya devam ediyor.

arka sokaklar zeliş

14 yaşında oyunculuğa başlayan güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekiyor.

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Şimdilerde 32 yaşında olan Yüsra Geyik, dekolteli paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor.

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BİKİNİLİ POZLARIYLA OLAY YARATTI

Son olarak çıktığı tatilden bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncu güzelliği ve fiziğiyle parmak ısırttı.

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Yüsra Geyik'in bikinisiyle teknenin üzerinde uzanarak verdiği pozları gören takipçileri adeta büyülendi.

İşte Yüsre Geyik'in bazı Instagram pozları;

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Anahtar Kelimeler:
Instagram arka sokaklar
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