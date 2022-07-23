Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik cesur pozlarıyla nefes kesti! Bikinili tekne pozları olay oldu...

2006 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisine daha çocuk yaşta katılan ve daha sonra kocaman bir kadın olan Yüsra Geyik, güzelliğiyle herkesi büyülemeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarla dikkat çeken güzel oyuncu, son olarak bikinili tekne pozlarıyla göz kamaştırdı.

CESUR POZLARIYLA GÜNDEME GELDİ

Arka Sokaklar dizisine çocuk yaşta başlayan ve adeta dizinin içinde büyüyen Yüsra Geyik dillere destan güzelliğiyle olay yaratmaya devam ediyor.

14 yaşında oyunculuğa başlayan güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekiyor.

Şimdilerde 32 yaşında olan Yüsra Geyik, dekolteli paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor.

BİKİNİLİ POZLARIYLA OLAY YARATTI

Son olarak çıktığı tatilden bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncu güzelliği ve fiziğiyle parmak ısırttı.

Yüsra Geyik'in bikinisiyle teknenin üzerinde uzanarak verdiği pozları gören takipçileri adeta büyülendi.

İşte Yüsre Geyik'in bazı Instagram pozları;





