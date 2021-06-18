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Arka Sokaklar neden sezon finali yapıyor? Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

18.06.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14.sezonunu geride bırakan Arka Sokaklar dizisinin final yapması beklenirken, sezon finali yapacağı açıklandı. Arka Sokaklar 15.sezonuyla yeni dönemde yerini şimdiden garanti altına aldı.Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, ilk başladığında başarılı olacağı tahmin ediliyordu ancak 14 sezon süreceği kimsenin aklına gelmedi.

Arka Sokaklar neden sezon finali yapıyor? Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

Öyle ki dizide çocuk oyuncu olarak yer alanlar büyüyüp yetişkin oldu. Hatta yeni dizisi başlayan oyunculara dua etmek amacıyla “Allah oynayacağın diziye Arka Sokaklar ömrü versin” denilerek dizinin başarısına göndermede bile bulunuluyor. Arka Sokaklar dizisi yeni sezonda da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. İşte Arka Sokaklar dizisinin 15. Sezon başlama tarihi…

ARKA SOKAKLAR NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Kanal D’de cuma günü ekrana gelen Arka Sokaklar 14 sezondur ara vermeksizin yoluna devam ediyor. Pek çok oyuncu değişse de dizinin Rıza Babası Zafer Soylu, Mesut Komiseri Şevket Çoruh ve Hüsnü Çoban rolüyle Özgür Ozan ilk sezondan beri Arka Sokaklar dizisinde yer alıyor. 14.sezonunda final yapacağı düşünülen Arka Sokaklar koronavirüs günlerinde eve kapandığımız zamanlarda bile devam etti. Dizinin oyuncuları günümüz koşullarını da yansıtarak maskeleriyle çekimleri sürdürdü. Dizinin sezon finali yapmasının nedeni ise diğer dizilerde olduğu gibi yaz dönemine giriş ile birlikte ara verilmesinden kaynaklanıyor.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ SEZON NE ZAMAN?

15.sezonuyla Kanal D’de ekranlarına dönecek olan Arka Sokaklar dizisi 18 Eylül Cuma günü yayınlanacak.

Arka Sokaklar neden sezon finali yapıyor? Arka Sokaklar ne zaman başlayacakn

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan'ı kurtarmak için, ekip hemen yola koyulur. Videonun gönderildiği IP'ye ulaşılmıştır ve dövüş yapılan adres tespit edilir. Ekip Hakan'ı kanlar içinde bulur. Özellikle Bahar oldukça endişelidir. Hakan hemen hastaneye götürülür. Ekip alınan telefon sinyali doğrultusunda Esmer, Olga ve Poyraz'ın peşine düşer.

Engin, Ezgi'yi yanına çağırır ve Londra Büyükelçiliği Koruma Müdürlüğü'ne yapılacak görevlendirme için Ezgi'nin adının geçtiğini söyler ve gitmek isteyip istemediğini sorar. Ezgi bu duruma sıcak bakmaktadır. Cemal ise bu esnada Olga'yla beraber gizli görevdedir.

Olga Cemal'e kancayı takmıştır ve onunla yakınlaşmak için her anı değerlendirir. Ezgi'nin gözü Cemal'in üzerindedir. Olga ve Cemal arasındaki yakınlaşma Ezgi'nin kararını belirleyecek gibi durmaktadır.

Aydın ve Bahriye evli genç bir çifttir. Bahriye hemşiredir. Doğumuna az kalmıştır ama hala hastanede çalışmaktadır. Hakan'ın tedavi sürecinde ekiptekilerle de iyi anlaşmışlardır.

Ancak alkollü ve serseri bir gencin Bahriye'ye çarpması sonucu genç kadının ve bebeğinin hayatı tehlikeye girmiştir. Selin Bahriye'yi kurtarmak için kendini tehlikeye atacak kadar büyük bir mücadeleye girmiştir. Mesut da Selin'in daima destekçisidir.


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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