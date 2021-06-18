Arka Sokaklar neden sezon finali yapıyor? Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

Öyle ki dizide çocuk oyuncu olarak yer alanlar büyüyüp yetişkin oldu. Hatta yeni dizisi başlayan oyunculara dua etmek amacıyla “Allah oynayacağın diziye Arka Sokaklar ömrü versin” denilerek dizinin başarısına göndermede bile bulunuluyor. Arka Sokaklar dizisi yeni sezonda da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. İşte Arka Sokaklar dizisinin 15. Sezon başlama tarihi…

ARKA SOKAKLAR NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Kanal D’de cuma günü ekrana gelen Arka Sokaklar 14 sezondur ara vermeksizin yoluna devam ediyor. Pek çok oyuncu değişse de dizinin Rıza Babası Zafer Soylu, Mesut Komiseri Şevket Çoruh ve Hüsnü Çoban rolüyle Özgür Ozan ilk sezondan beri Arka Sokaklar dizisinde yer alıyor. 14.sezonunda final yapacağı düşünülen Arka Sokaklar koronavirüs günlerinde eve kapandığımız zamanlarda bile devam etti. Dizinin oyuncuları günümüz koşullarını da yansıtarak maskeleriyle çekimleri sürdürdü. Dizinin sezon finali yapmasının nedeni ise diğer dizilerde olduğu gibi yaz dönemine giriş ile birlikte ara verilmesinden kaynaklanıyor.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ SEZON NE ZAMAN?

15.sezonuyla Kanal D’de ekranlarına dönecek olan Arka Sokaklar dizisi 18 Eylül Cuma günü yayınlanacak.