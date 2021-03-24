Arka Sokaklar oyuncusu Merve Oflaz koronavirüse yakalandı

Arka Sokaklar'dan art arda koronavirüs haberleri geldi. Dizide Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in koronaya yakalanmasının ardından bir vaka daha çıktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Geyik'le aynı karavanı kullanan Merve Oflaz'ın da korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Oflaz da karantinaya alınıp tedavi görmeye başladı
Oflaz ve yapım şirketinden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmezken dizinin çekimlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.
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