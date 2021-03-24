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Arka Sokaklar oyuncusu Merve Oflaz koronavirüse yakalandı

24.03.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar oyuncusu Yüsra Geyik'in koronavirüse yakalanmasının ardından onunla aynı karavanı kullanan oyuncu Merve Oflaz da koronaya yakalandı. Karantinaya alınan oyuncunun tedavisine başlandı.

Arka Sokaklar oyuncusu Merve Oflaz koronavirüse yakalandı

Arka Sokaklar'dan art arda koronavirüs haberleri geldi. Dizide Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in koronaya yakalanmasının ardından bir vaka daha çıktı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Geyik'le aynı karavanı kullanan Merve Oflaz'ın da korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Oflaz da karantinaya alınıp tedavi görmeye başladı

merve-oflaz

Oflaz ve yapım şirketinden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmezken dizinin çekimlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Arka Sokaklar dizisi Merve Oflaz
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