Arka Sokaklar yeni bölümde sürpriz oyuncu! Nimet rolündeki Yasemin Öztürk kimdir?

Kanal D'nin 13 sezondur zirveden inmeyen dizisi Arka Sokaklar'ın 494. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Rıza Baba'ya oynanan oyun sonrası ipleri Engin eline alıyor. Engin'in tek amacı var o da Rıza Baba'yı bu durumdan kurtarmak. Ekip mücadelesini hız kesmeden devam ettirirken bu sefer de Aylin'in başı belaya giriyor.

YASEMİN ÖZTÜRK KONUK OYUNCU OLDU

Genel koordinatörlüğünü Yılmaz Ekmekçi'nin üstlendiği fenomen dizinin kadrosuna son olarak Yasemin Öztürk konuk oyuncu oldu. Öztürk, 'Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın hapse attırdığı örgüt üyesi eski polis Nimet karakterine hayat verdi. Aylin'in kapana kısılmasının nedeni ise eski polis Nimet... Bu karaktere hayat veren isim ise Yasemin Öztürk...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASEMİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Yasemin Öztürk, 25 Şubat 1974 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Pek çok TV programında sunuculuk yaptı. Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı sıralarda Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın gerçek sevgilisi oldu. Bu aşk 3,5 yıl sürdü.