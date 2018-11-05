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Arka Sokaklar yeni bölümde sürpriz oyuncu! Nimet rolündeki Yasemin Öztürk kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 05.11.2018 23:00 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 494. yeni bölümünde Yasemin Öztürk konuk oyuncu olarak katılıyor. Arka Sokaklar yeni bölümde, ekip Rıza Baba'yı kurtarmanın derdinde fakat bu sefer de Aylin'in başı belaya giriyor. Engin ise her şeyin üst üste gelmesi sonrası isyan ediyor. Bu arada Rıza Baba'nın hapse attırdığı örgüt üyesi eski polis Nimet (Yasemin Öztürk) tekrar ortaya çıkıyor. Peki Nimet rolündeki Yasemin Öztürk kimdir? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı...

Arka Sokaklar yeni bölümde sürpriz oyuncu! Nimet rolündeki Yasemin Öztürk kimdir?

Kanal D'nin 13 sezondur zirveden inmeyen dizisi Arka Sokaklar'ın 494. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Rıza Baba'ya oynanan oyun sonrası ipleri Engin eline alıyor. Engin'in tek amacı var o da Rıza Baba'yı bu durumdan kurtarmak. Ekip mücadelesini hız kesmeden devam ettirirken bu sefer de Aylin'in başı belaya giriyor.

YASEMİN ÖZTÜRK KONUK OYUNCU OLDU
Genel koordinatörlüğünü Yılmaz Ekmekçi'nin üstlendiği fenomen dizinin kadrosuna son olarak Yasemin Öztürk konuk oyuncu oldu. Öztürk, 'Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın hapse attırdığı örgüt üyesi eski polis Nimet karakterine hayat verdi. Aylin'in kapana kısılmasının nedeni ise eski polis Nimet... Bu karaktere hayat veren isim ise Yasemin Öztürk...

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASEMİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Yasemin Öztürk, 25 Şubat 1974 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

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Pek çok TV programında sunuculuk yaptı. Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı sıralarda Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın gerçek sevgilisi oldu. Bu aşk 3,5 yıl sürdü.

2011 yılında Emrah Serbes'in öyküsünden senaryolaştırılan, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar'ın yaptığı başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide Psikolog Funda karakteri ile rol almıştır.

2015 yılında TRT1'de yayınlanan "Milat" adlı dizide Yasemin Öztürk Figen Gürata (İlhan Şeşen'in gelini) karakterini canlandırdı. İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı'nın başındaki Müsteşar Yardımcısı rolünü Demir Karahan oynarken,Mustafa Uğurlu kötü adam karakteri Asaf Demirci'yi canlandırdı. Diğer rollerde Ufuk Bayraktar, Burcu Kara, İlhan Şeşen, İsmail Filiz ile beraber rol aldı.

2016 yılında 1 Ocak akşamı TV 8 ekranlarında başlayan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına katıldı.

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