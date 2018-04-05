Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hayatımıza 'Zeliş' karakteriyle giren Yüsra Geyik kameraların önünde büyüyen bir oyuncu. Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil olduğunda sadece 16 yaşında olan genç oyuncu artık 28 yaşında! İşte güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan Yüsra Geyik'in değişimi...

Dizide büyüdü

1 / 23 Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu.

2 / 23 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat gibi yapımlarda küçük roller almış olsa da, biz onu 12 senedir rol aldığı Arka Sokaklar dizisiyle tanıdık.

3 / 23 Dizide Özgür Ozan tarafından canlandırılan Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor.

4 / 23 Güzel oyuncu diziye başladığındaysa henüz 16 yaşındaydı.

5 / 23 12 senedir aralıksız bir şekilde izlediğimiz Yüsra için ekranda büyüdü diyebiliriz.

6 / 23 Genç oyuncu verdiği bir röportajda, yıllardır canlandırdığı Zeliş karakterinden bir an olsun sıkılmadığını dile getirmişti.

7 / 23 Şimdi 28 yaşında olan güzel oyuncu dizide rol almaya devam ederken, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

8 / 23 Güzelliği ve duruluğuyla büyük beğeni toplayan Yüsra Geyik'in Instagram'da 100 bine yakın takipçisi bulunuyor.

9 / 23 İşte Yüsra Geyik'in sosyal medya paylaşımları ve zaman içindeki müthiş değişimi...

10 / 23 PEKİ YÜSRA GEYİK KİMDİR? 1990 yılında Samsun'da doğan Yüsra Geyik, okula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi.

11 / 23 Ekranlara Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizilerinde aldığı küçük rollerle merhaba dedi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı. Asıl büyük çıkışınıysa 12 senedir rol aldığı Arka Sokaklar ile yaptı.

12 / 23 Sanat Tasarım Fakültesi mezunu olan Yüsra, halen daha Arka Sokaklar dizisine devam ediyor.

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