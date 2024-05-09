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  4. SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 3 isim görevden uzaklaştırıldı! Ayhan Bora Kaplan detayı

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 3 isim görevden uzaklaştırıldı! Ayhan Bora Kaplan detayı

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.05.2024 17:25
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldıklarını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, Ankara’da bir suç örgütü ile ilgili gündeme gelen iddiaların açıklığa kavuşturulması ve soruşturmanın zarar görmemesi için bu 3 ismin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili sosyal medyada yer alan iddialar gündem olmuştu.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 3 isim görevden uzaklaştırıldı! Ayhan Bora Kaplan detayı

Son dakika haberine göre Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır."

AYHAN BORA KAPLAN DETAYI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası kapsamında 4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek yemek yedikleri iddiası vardı.

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