SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 3 isim görevden uzaklaştırıldı! Ayhan Bora Kaplan detayı

Son dakika haberine göre Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır."

AYHAN BORA KAPLAN DETAYI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası kapsamında 4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek yemek yedikleri iddiası vardı.





