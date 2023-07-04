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  4. Arkadaşı dans ederken bir anda tişörtünü kaldırdı! Lottie Moss arkadaşının göğüslerini paylaştı

Arkadaşı dans ederken bir anda tişörtünü kaldırdı! Lottie Moss arkadaşının göğüslerini paylaştı

04.07.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem podyumda fırtınalar estiren Kate Moss'un kendisi gibi model olan üvey kardeşi Lottie Moss, müstehcen pozlarını Onlyfans'ta kullanmasıyla sık sık gündeme geliyor. Moss son olarak katıldığı bir partide arkadaşlarını çekerken arkadaşı bir anda üstünü açarak göğüslerini gösterdi. Elbette model bu anları paylaşmaktan gerdi durmadı.

Kate Moss'un, babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss yarı çıplak pozlarını paylaşmasıyla büyük ün kazandı.

Kate Moss'un soyadı ve desteğiyle podyum dünyasında hızlı adımlarla yükselen genç modelin son dönemde özel hayatına dair itirafları dikkat çekiyor.

"Ben çok gençken bana uyuşturucu ve alkol veren güçlü konumlarda insanlar vardı ve bu yüzden bana kötü gelmedi" diyerek herkesi şoke eden model erotik pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

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Moss bu sefer kendisiyle de kalmadı ve arkadaşını paylaştı. Bir partide dans eden arkadaşlarını çeken Lottie Moss'un arkadaşı kamerayı görünce tişörtünü kaldırıp sütyensiz göğüslerini gösterdi.

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Model ise bu anları kameraya alarak sosyal medyada sansür paylaşmakta sakınca görmedi.

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