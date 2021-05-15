Arkadaşı Johnny Depp’e sahip çıktı: "Tanıdığım en zararsız insan"

Rock grubu Hollywood Vampires'da Johnny Depp'le birlikte sahne alan 73 yaşındaki şarkıcı Alice Cooper, yorumlarını Page Six'e verdiği yeni bir röportajda yaptı.

Cooper "Johnny hayatımda tanıdığım en tatlı insanlardan biri" dedi. Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: “O, tanıdığım en zararsız insan, bu yüzden diğer hikayelerin hiçbirine inanmıyorum çünkü onu tanıyorum ve onu tanıyan herkes bunu biliyor.”

JOHNNY DEPP’İN KARİYERİ ETKİLENDİ

Bu yıl martta Depp'in, eski karısı Amber Heard'a saldırdığı sonucuna varan Yüksek Mahkeme kararını bozma talebi reddedilmişti.

Karayip Korsanları yıldızı geçen yıl The Sun'ı yayımlayan News Group Newspapers'a (NGN) Nisan 2018'de yayımlanan ve Depp'i "eşini döven biri” olarak nitelendiren yazının ardından dava açmıştı.

Yasal işlemlerin sonuçları, Depp'in yakında çıkacak Harry Potter spin-off filmi Fantastic Beasts 3'te kötü adam Gellert Grindelwald rolünden uzaklaştırılmasına neden oldu.

Casino Royale yıldızı Mads Mikkelsen onun rolünü alacak.

Röportajda Cooper, Depp'in kamusal kişiliğine rağmen "dindar bir Hıristiyan" olduğunu ekledi. İkilinin son zamanlarda konuşmamasına rağmen e-posta yazışmaları olduğunu söyledi.