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Arkadaşların silah şakası dehşetle bitti! Vurduktan sonra sokağa taşımışlar

20.09.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta, 4 gencin silah şakası korkunç şekilde son buldu. Bir apartmanın bodrum katında arkadaşlarıyla şakalaşan Müslüm Kurşun (16), kalbinden vuruldu. Olay sonrası ağır yaralanan Kurşun'u, arkadaşlarının, sokakta vurulmuş gibi göstermek için dışarı taşıdığı öğrenildi. Öte yandan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arkadaşların silah şakası dehşetle bitti! Vurduktan sonra sokağa taşımışlar

Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 18 Eylül Pazar gecesi, bir apartmanın bodrum katındaki dairede Müslüm Kurşun, arkadaşları Ramazan A., Divan Ç. ve Merdan Ç. ile evde bulunan tabancayla şakalaşmaya başladı. Bu sırada aniden ateş alan tabancadan çıkan mermi, Kurşun'un kalbine isabet etti.

YARALI ARKADAŞLARINI SOKAĞA ÇIKARTTILAR

Paniğe kapılan 3 kişi, yaralanan arkadaşlarını apartmanın dışına çıkardı. Mahalle sakinleri silah sesi ve bağrışmalar nedeniyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı haldeki Müslüm Kurşun, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kurşun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerindeki 3 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde çalışma başlatan polisler, Kurşun'un vurulduğu ruhsatsız tabancayı bodrum katındaki evde buldu. Gözaltına alınan 3 genç şakalaştıkları sırada silahın Divan Ç.'nin elindeyken ateş aldığını itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden Merdan Ç. ve Ramazan A. serbest bırakılırken, Divan Ç. tutuklandı.

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"ÇOCUK YUKARIDAN GELDİ DEDİLER"

Apartman sakini Fatih Kaya, "Gece saatlerinde oldu. Biz uyuyorduk. Birileri 'ambulans' diye bağırdı. Aşağıya indiğimizde çocuk burada yatıyordu. Çocuğun yukarıdan geldiğini söylediler. Zaten nasıl sokağa geldiğini anlamamıştık. Üzerinde şort var, kimliği ve telefonu yok. Durumu ağırdı. Apartmanın alt katında oturan arkadaşları vardı" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silah
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