Çeşitli birçok konu başlıkları bulunan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi başladı. Zirveye katılan liderler ikili görüşmelerini sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump'ın nereye giderse gitsin yanından ayrılmayan siyah çanta, dünyanın en kritik güvenlik sistemlerinden biri olduğu öğrenildi. 'Nuclear Football' olarak bilinen çanta, nükleer saldırı seçeneklerinden acil durum iletişim prosedürlerine kadar ABD Başkanı'nın nükleer komuta yetkisini kullanabilmesini sağlayan önemli bilgileri içeriyor.

ABD BAŞKANININ GİZEMLİ SİYAH ÇANTASI: NUCLEAR FOOTBALL

Nefes'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerinde kendisine eşlik eden siyah çanta, resmî adıyla “Presidential Emergency Satchel” (Başkanlık Acil Durum Çantası) olarak biliniyor. Kamuoyunda ise “Nuclear Football” (Nükleer Futbol Topu) adıyla anılıyor.

Özel olarak görevlendirilen bir askeri personel tarafından taşınan çanta, başkanın Beyaz Saray dışında bulunduğu durumlarda da ABD'nin nükleer komuta sistemine erişebilmesini sağlıyor. Soğuk Savaş döneminde geliştirilen uygulamanın geçmişi, Dwight D. Eisenhower yönetimine kadar uzanıyor.

ÇANTANIN İÇİNDE NELER VAR?

Nuclear Football'un güncel içeriği devlet sırrı kapsamında tutuluyor. Ancak George Washington Üniversitesi Ulusal Güvenlik Arşivi'nde yayımlanan tarihî belgeler, çantanın geçmişte nükleer saldırı seçenekleri ve acil durum prosedürlerine ilişkin belgeler barındırdığını ortaya koyuyor.

Eski Beyaz Saray Askeri Ofisi Direktörü Bill Gulley'nin açıklamalarına göre çantada, “Black Book” (Kara Kitap) adı verilen ve başkanın değerlendirebileceği nükleer karşılık seçeneklerini içeren bir belge bulunuyordu. Ayrıca güvenli bölgelere ulaşma ve acil durum iletişimiyle ilgili bilgiler de sistemin parçaları arasındaydı.

Nükleer komuta sisteminin bir diğer önemli unsuru ise “Biscuit” (Bisküvi) olarak adlandırılan kimlik doğrulama kartı. Kredi kartı büyüklüğündeki bu özel kart, başkanın kimliğini doğrulamasında kullanılıyor. Ancak Biscuit, Nuclear Football çantasının içinde taşınmıyor.

TEK DÜĞMEYLE NÜKLEER FÜZE ATEŞLENMİYOR

Nuclear Football, sanılanın aksine nükleer füzeleri ateşleyen bir cihaz ya da kırmızı düğme içeren bir mekanizma değil. ABD Başkanı'nın nükleer saldırı seçeneklerini değerlendirmesine ve askeri komuta zinciriyle iletişim kurmasına yardımcı olan bir sistemin parçası.

ABD Kongresi Araştırma Servisi'nin raporuna göre nükleer silah kullanımına izin verme yetkisi başkana ait. Başkan, karar öncesinde askeri danışmanlarından görüş alabiliyor. Ancak Kongre veya askeri yetkililerin önceden onayı gerekmiyor. Verilen emrin hukuka uygun olması ve yetkili askeri birimlere iletilmesi gerekiyor.

TRUMP NEDEN SÜREKLİ YANINDA TUTUYOR

Çantanın sürekli başkanın yakınında tutulmasının temel nedeni, olası bir kriz anında nükleer komuta ve iletişim süreçlerinin kesintiye uğramasını önlemek. Başkan ister Air Force One'da, ister zırhlı limuzininde, isterse başka bir ülkede olsun bu sisteme erişebiliyor.

Nuclear Football, ABD başkanlarına özgü uzun yıllardır devam eden bir uygulama. Donald Trump'ın yanında taşınması da herhangi bir ülkeye yönelik nükleer saldırı hazırlığı yapıldığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelindeki nükleer dengeler açısından büyük önem taşıyan bu siyah çanta, yalnızca Amerikan askeri gücünün değil, nükleer silah kullanımına ilişkin kararların beraberinde getirdiği tarihî sorumluluğun da sembolü olarak görülüyor.