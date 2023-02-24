Armağan Çağlayan 1 milyon TL bağış yaptı denilmişti! Gerçek çok başka çıktı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bir Kira Bir Yuva kampanyası Halk TV'den yayınlandı ve bağışlar toplandı. Kampanyaya bağış yapan isimler arasında Armağan Çağlayan'ın da yer alması gündem olmuştu. Ancak Çağlayan sosyal medya hesabından kendisinin bağış yapmadığını açıkladı.

“İSİM BENZERLİĞİNDEN KAYNAKLANDI”

Armağan Çağlayan açıklamasında isim benzerliği olduğunu vurguladı ve “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bağış kampanyasında, bir isim benzerliği sebebiyle yapılan bağış tarafımdan yapılmış gibi algılanmış ve haber yapılmış. Bağışı Özgül Armağan Çağlayan Vakfı yapmıştır. Karışıklık tamamen isim benzerliğinden kaynaklandı sanırım.” dedi.

Çağlayan bir takipçisinin, “Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı. Bir de Özgül Armağan Çağlayan Sitesi var Bayraklı/İzmir’de. Bazen o sitede sizin mi acaba diye karıştıranlar olmuyor değil. Önemli olan bağışın yapılmış olması zaten” yorumuna ise kiracıların bazen onu aradığını söyledi.





