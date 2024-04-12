MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Armağan Çağlayan Elif Karlı'ya o şarkıyla ilgili "Şu an olsa o şarkıyı size söyletmezler" deyince...

Armağan Çağlayan Elif Karlı'ya o şarkıyla ilgili "Şu an olsa o şarkıyı size söyletmezler" deyince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.04.2024 14:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

196Sekiz’in yeni serisi “Şimdiki Aklım Olsaydı’nın” yeni bölümünde Armağan Çağlayan'a Elif Karlı konuk oldu. Karlı bir dönem popüler olan şarkısıyla ilgili bomba ifadeler kullandı.

Armağan Çağlayan Elif Karlı'ya o şarkıyla ilgili "Şu an olsa o şarkıyı size söyletmezler" deyince...

Bir dönem 'Yanına bırakmam' şarkısıyla adından söz ettiren Elif Karlı Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Şarkıcı Elif Karlı eşi Cengiz Karlı'yı kaybetmenin acısını halen yaşıyor.

Eşine dair konuşurken duygusal anlar yaşayan Karlı bir döneme damga vuran şarkısına dair de samimi itiraflarda bulundu.

Armağan Çağlayan "O sene şu an olsa o şarkıyı size söyletmezler linç" dedi. Elif Karlı ise "Lincin ötesi ben de söylemem" diyerek şaşırttı.

dfgdfgd

SAMİMİ İTİRAF

Çağlayan ise "Öyle mi? Çünkü sözler bizim oranın adetleri meşhurdur cinayetleri yanına bırakman ben senin bitene kadar ihanetleri... İçinde cinayet ihanet her şey var" dedi.

tyty
Elif Karlı ise şarkıyı yazan Ercan Saatçi'yi de anarak "Şey derdim cinayet yerine başka bir kelime seçelim mi derdim?" ifadelerini kullandı. Karlı o dönem şarkının inanılmaz tuttuğunu söyleyerek "Şimdiki aklım olsaydı o sözü söylemezdim, şarkıyı söylerdim, klibi de çekerdim. Her zaman da söyledim bunu çok ekmeğini yedim bu şarkının" dedi.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gülşen nasıl bu kadar fit? İlk kez sırrını açıkladıGülşen nasıl bu kadar fit? İlk kez sırrını açıkladı
Deniz pozu! "Rabbim ıslah etsin" yazılınca...Deniz pozu! "Rabbim ıslah etsin" yazılınca...
Dudakları dile düşmüştü! Çağla Şikel sezonu mayolu pozla açtıDudakları dile düşmüştü! Çağla Şikel sezonu mayolu pozla açtı
Anahtar Kelimeler:
Elif Karlı Armağan Çağlayan
En Çok Okunan Haberler
Artık bu banknotları alamayacaksınız

Artık bu banknotları alamayacaksınız

Camiye giren küçük kız, mikrofonu alıp şarkı söyledi!

Camiye giren küçük kız, mikrofonu alıp şarkı söyledi!

Siyasete yeni soluk katan iddia: Yeniden Refah ile birleşiyorlar mı?

Siyasete yeni soluk katan iddia: Yeniden Refah ile birleşiyorlar mı?

İşte gündem olan o makam aracı!

İşte gündem olan o makam aracı!

Altın fiyatlarında yeni rekor! Tırmanışını sürdürüyor

Altın fiyatlarında yeni rekor! Tırmanışını sürdürüyor

Yunanlar galibiyeti bile unuttu! Tüm ülke F.Bahçeli yıldızı konuşuyor...

Yunanlar galibiyeti bile unuttu! Tüm ülke F.Bahçeli yıldızı konuşuyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.