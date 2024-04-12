Armağan Çağlayan Elif Karlı'ya o şarkıyla ilgili "Şu an olsa o şarkıyı size söyletmezler" deyince...

Bir dönem 'Yanına bırakmam' şarkısıyla adından söz ettiren Elif Karlı Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Şarkıcı Elif Karlı eşi Cengiz Karlı'yı kaybetmenin acısını halen yaşıyor.

Eşine dair konuşurken duygusal anlar yaşayan Karlı bir döneme damga vuran şarkısına dair de samimi itiraflarda bulundu.

Armağan Çağlayan "O sene şu an olsa o şarkıyı size söyletmezler linç" dedi. Elif Karlı ise "Lincin ötesi ben de söylemem" diyerek şaşırttı.

SAMİMİ İTİRAF

Çağlayan ise "Öyle mi? Çünkü sözler bizim oranın adetleri meşhurdur cinayetleri yanına bırakman ben senin bitene kadar ihanetleri... İçinde cinayet ihanet her şey var" dedi.



Elif Karlı ise şarkıyı yazan Ercan Saatçi'yi de anarak "Şey derdim cinayet yerine başka bir kelime seçelim mi derdim?" ifadelerini kullandı. Karlı o dönem şarkının inanılmaz tuttuğunu söyleyerek "Şimdiki aklım olsaydı o sözü söylemezdim, şarkıyı söylerdim, klibi de çekerdim. Her zaman da söyledim bunu çok ekmeğini yedim bu şarkının" dedi.







