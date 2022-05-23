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Armağan Çağlayan'ı ağlatmıştı! Trans birey olan ve Meli Bendeli ismini alan Ahmet Melih Yılmaz'dan mini etekli dans

23.05.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Çukur'un oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıklayarak Meli Bendeli ismini almıştı. TİkTok paylaşımlaroyla dikkat çeken Bendeli, mini etekli dansıyla dikkat çekti. Başarılı oyuncuya yorum yağdı.

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz trans birey oldu. Cinsiyet değiştiren oyuncu adını Meli Bendeli yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a Cinsiyet değiştirme sürecini anlatan Bendeli, kamuoyunda geniş yer buldu.

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TikTok paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı isim, son paylaşımında evinde mini etekle dans ettiği anları paylaştı.
Bendeli'ye gelen, "O hüzünlü gülüşüne ölünür", "Yüreği güzel Melim" yorumları dikkat çekti.

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