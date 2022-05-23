Armağan Çağlayan'ı ağlatmıştı! Trans birey olan ve Meli Bendeli ismini alan Ahmet Melih Yılmaz'dan mini etekli dans

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz trans birey oldu. Cinsiyet değiştiren oyuncu adını Meli Bendeli yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a Cinsiyet değiştirme sürecini anlatan Bendeli, kamuoyunda geniş yer buldu.
TikTok paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı isim, son paylaşımında evinde mini etekle dans ettiği anları paylaştı.
Bendeli'ye gelen, "O hüzünlü gülüşüne ölünür", "Yüreği güzel Melim" yorumları dikkat çekti.
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