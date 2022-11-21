Armağan Çağlayan kaç yaşında, ne kanseri? Gör Beni sunucusu Armağan Çağlayan kimdir? Üzücü haber geldi

Armağan Çağlayan ile ilgili son dakika haberi gündemde yer alıyor. Bir döneme damga vuran Popstar’da yaptığı yorumlar ile hafızalara kazınan Armağan Çağlayan kanser olduğunu açıkladı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN ÜZÜCÜ HABER

Çağlayan yaptığı "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım." dedi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

8 Nisan 1966, İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalında doktora programına başladı. Avukatlık stajını Kocaeli Barosu'nda tamamladıktan sonra avukatlığı bırakıp İstanbul'a geldi.MedYapım'ın kurulduğu bir esnada arkadaşının da yardımıyla hazırlık elemanı olarak işe başladı. Kısa süre içerisinde editörlüğe kadar yükselip genel müdür yardımcılığı görevini üstlendiği dönemde 11 yıldır çalıştığı MedYapım'dan ani bir kararla ayrıldı. MedYapım'da çalıştığı dönemde Bülent Ersoy Show, Huysuz Show, Hülya Avşar Show, Şans Kapıyı Çalınca, Şahane Pazar, Kim 500 Milyar İster, Ünlüler Çiftliği gibi birçok başarılı yapıma editöryal koordinatör olarak imzasını attı.

Armağan Çağlayan 2008 yılında Ayşe Taş ile "Çok Yaşa Sen Ayşe" programını yaptı. Daha sonra "Format Yapımcılık" şirketini kurdu. 2009 yılında yapımcılığını yaptığı "Olmaz Böyle Şey" adlı program ile Türkiye'nin yetenekleri ile yurtdışındaki yetenekleri bir araya getirdi. 2009 yılında Play Yapımcılık'ın üstlendiği "Altın Kızlar" adlı programın formatını yurt dışından getirdi. Bu arada Popstar Alaturka'da jüri üyeliğine devam etti.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde araştırma görevlisi olarak İletişimde Yaratıcılık dersi ve Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Görsel İletişim bölümlerinde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.



