MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Armağan Çağlayan kaç yaşında, ne kanseri? Gör Beni sunucusu Armağan Çağlayan kimdir? Üzücü haber geldi

Armağan Çağlayan kaç yaşında, ne kanseri? Gör Beni sunucusu Armağan Çağlayan kimdir? Üzücü haber geldi

21.11.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popstar’ın efsane jürisi Armağan Çağlayan’dan üzen haber geldi. Son dönemde Youtube’da yaptığı programlar ile adından sıkça söz ettiren Armağan Çağlayan, “Sizinle özel bir şey paylaşmak istiyorum..” dedi ve hastalığını açıkladı. Peki, Armağan Çağlayan kaç yaşında, ne kanseri?

Armağan Çağlayan kaç yaşında, ne kanseri? Gör Beni sunucusu Armağan Çağlayan kimdir? Üzücü haber geldi

Armağan Çağlayan ile ilgili son dakika haberi gündemde yer alıyor. Bir döneme damga vuran Popstar’da yaptığı yorumlar ile hafızalara kazınan Armağan Çağlayan kanser olduğunu açıkladı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN ÜZÜCÜ HABER

Çağlayan yaptığı "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım." dedi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

8 Nisan 1966, İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalında doktora programına başladı. Avukatlık stajını Kocaeli Barosu'nda tamamladıktan sonra avukatlığı bırakıp İstanbul'a geldi.MedYapım'ın kurulduğu bir esnada arkadaşının da yardımıyla hazırlık elemanı olarak işe başladı. Kısa süre içerisinde editörlüğe kadar yükselip genel müdür yardımcılığı görevini üstlendiği dönemde 11 yıldır çalıştığı MedYapım'dan ani bir kararla ayrıldı. MedYapım'da çalıştığı dönemde Bülent Ersoy Show, Huysuz Show, Hülya Avşar Show, Şans Kapıyı Çalınca, Şahane Pazar, Kim 500 Milyar İster, Ünlüler Çiftliği gibi birçok başarılı yapıma editöryal koordinatör olarak imzasını attı.

Armağan Çağlayan 2008 yılında Ayşe Taş ile "Çok Yaşa Sen Ayşe" programını yaptı. Daha sonra "Format Yapımcılık" şirketini kurdu. 2009 yılında yapımcılığını yaptığı "Olmaz Böyle Şey" adlı program ile Türkiye'nin yetenekleri ile yurtdışındaki yetenekleri bir araya getirdi. 2009 yılında Play Yapımcılık'ın üstlendiği "Altın Kızlar" adlı programın formatını yurt dışından getirdi. Bu arada Popstar Alaturka'da jüri üyeliğine devam etti.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde araştırma görevlisi olarak İletişimde Yaratıcılık dersi ve Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Görsel İletişim bölümlerinde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Armağan Çağlayan'dan endişelendiren haber! Akciğer kanserine yakalandığını açıkladıArmağan Çağlayan'dan endişelendiren haber! Akciğer kanserine yakalandığını açıkladı
Ünlü YouTuber gözaltına alındığını duyurduÜnlü YouTuber gözaltına alındığını duyurdu
Mini şortuyla takipçilerini büyüledi! Dekoltesini...Mini şortuyla takipçilerini büyüledi! Dekoltesini...
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"

Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"

Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi

Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

Karkamış'a roket saldırısı! 2 kişi hayatını kaybetti

Karkamış'a roket saldırısı! 2 kişi hayatını kaybetti

Hem İmamoğlu'na hem Yavaş'a meydan okudu

Hem İmamoğlu'na hem Yavaş'a meydan okudu

İlginizi Çekebilir

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.