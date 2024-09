Armağan Çağlayan yakın dostu Metin Arolat'ın son anlarının paylaşılmasına dayanamadı! Böyle tepki gösterdi

Sevilen şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında vefat etti. İstanbul Kozyatağı'nda bir mekanda sahne aldığı sırada aniden fenalaşıp yere yığılan Arolat, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. zmir'de cenazesi gerçekleşen Arolat'ın sahnede son görüntüleri sık sık paylaşılmaya başlayınca Arolat'ın yakın dostu Armağan Çağlayan'dan tepki geldi.

"BİRAZ SAYGI"

Bir X hesabının "Metin Arolat'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı" başlıklı haberine sinirlenen Aröağan Çağlayan açtı ağzını yumdu gözünü.

Çağlayan,"Bu görüntüleri daha kaç gün yayınlayacaksınız? Artık toprağa verildi. Hepimiz çok üzgünüz. Metin’in de bir ailesi, eşi dostu, akrabası, sevenleri var. Biraz saygı göstermeniz gerekmiyor mu bizlere? Her gün başka görüntü! Üç beş fazla tık almak için değmez bence!" ifadelerine yer verdi.

DUYGULANDIRAN VEDA PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Metin Arolat ile birlikte verdiği pozu paylaşan Armağan Çağlayan, "Bir telefon haberiyle hayattaki her şey anlamını yitirdi. Her şey. Derin bir boşluk duygusu. Sanki içi su dolu bir balonmuşum gibi. Sadece savruldum. Delirecekmişim gibi hissettim. Öyle bir çaresizlik duygusu. Sanki her şey şakaymış gibi. Uykunun arasında gelen telefon rüyaymış gibi. Keşke öyle olsaydı! Rüya olmadığı gerçeğiyle dün mezarlıkta yüzleştim. Artık başım sıkıştığında arayacağım, beraber klipler çekip eğlenmeyeceğimiz, O’nun şarkılar besteleyip, şarkı sözleri yazıp bana atmayacağı, arabayla tatile gitmeyeceğimiz , beni görüntülü arayıp 'hangisini giyeyim?' diye sormayacağı, deniz kenarında oturup balık yemeyeceğimiz, benim içki onun meşrubat içtiği yemekleri yiyemeyeceğimiz, Onu zorla evden çıkartıp yemeğe götüremeyeceğim, benim her gösterime bana yer ayırtmayacağı, seyrettiği cinayet filmlerini heyecanla anlatmayacağı , 'kuzum nasılsın?' diye telefon etmeyeceği, montaj sabahlarında 'yine çok börek yedim' diye hayıflanmayacağı, beraber avaz avaz arabada şarkılar söyleyemeyeceğimiz gerçeğiyle yüzleştim! Çok mutsuzum... içimin bir yerlerinden koskocaman bir şey koptu. İçimde kocaman bir boşluk duygusu var. Hüzün. Mutsuzluk. Daha şimdiden kocaman bir özlem. Çaresizlik... "

'BUNU YERİNE GETİREBİLİR MİYİM BİLMİYORUM'

Ünlü isim, sözlerini "Ama sıklıkla derdi ki 'sakın arkamdan yas tutmayın. Sakın!' Şimdi bunu yerine getirebilir miyim diye deneyeceğim. Ama başarabilecek miyim bilmiyorum. Seni çok özleyeceğim Metin… Hatta şimdiden özledim. Dünyada kötülük bilmeyen bir insan olduğun için iyi bir yerlerde olduğunu biliyorum. Bir gün tekrar görüşeceğiz. Seninle ilgili böyle bir kelime kullanacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama hoşçakal" diyerek bitirdi.