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  4. Arnavuktöy'de "usta işi" hırsızlık! Aracı kaldırım taşına çıkartıp lastiklerini çaldılar

Arnavuktöy'de "usta işi" hırsızlık! Aracı kaldırım taşına çıkartıp lastiklerini çaldılar

14.12.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir sitenin otoparkında bulunan lüks otomobilin 4 lastiğini sökerek çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Araç sahibi otomobilinin kaldırıma çıkartıldığını görünce şoke oldu.

Arnavuktöy'de "usta işi" hırsızlık! Aracı kaldırım taşına çıkartıp lastiklerini çaldılar

Sabah evden çıktığında 4 lastiği çalınan otomobilini kaldırımda gören araç sahibi gözlerine inanmadı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesinde geçtiğimiz gece bir sitenin otoparkına giren hırsızlar, lüks otomobilin lastiklerini ve özel tasarım jantlarını gözlerine kestirdi. Otomobili kaldırım taşlarının üzerine sabitleyen hırsızlar, aracın 4 lastiğini birden sökerek kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için arabasına yönelen İsmail Akbeyik ise aracının lastiklerinin olmadığını fark edince şoke oldu. Yaklaşık 40 bin TL’lik ilginç hırsızlık sonrası araç ise böyle görüntülendi.

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"GERÇEKTEN USTA İŞİ"

Yaşadıkları olay karşısında şoke olan araç sahibi İsmail Akbeyik, “Gece 03.00 gibi geldim, arabamı park edip evime çıktım. Sabah 05.00-06.00 gibi de servisten dönen bir komşum zile bastı 'aracının lastikleri yok' dedi. İnip baktım, aracım bu haldeydi. Daha sonra karakola haber verdik. Polisler çalışıyor. Arabamı iki taş üzerine bırakmışlar. Bu kadar merkezi ayarlayıp arabayı devirmemek gerçekten usta işi. Burada gören olduysa da karışmamıştır belki de kendisi yapıyor diye" dedi.

İHA

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