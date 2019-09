Arnold Schwarzenegger ve Sylvester Stallone arasında 'bıçak düellosu'

'Terminatör' rolüyle dünya çapında tanınan oyuncu ve eski California valisi Arnold Schwarzenegger, aktör Sylvester Stallone’u 'Rambo 5: Son Kan’ filmi için esprili bir şekilde tebrik etti. Kısa sürede onbinlerce paylaşım ve beğeni alan bu tebrik videosuna Sylvester Stallone’dan yanıt gecikmedi.

Twitter hesabından bir video paylaşan Schwarzenegger hem 80’li yıllarda Rambo ve Rocky rolleriyle kendisine rakip olan Stallone’a tebrik gönderdi hem de bıçakları ‘yarıştırdı.’

Good luck with Rambo this weekend, @TheSlyStallone . I loved it, and when it’s a hit I’m going to buy you a new knife to celebrate. pic.twitter.com/KhIGDGiuEO

Sputnik’in haberine göre; Videoda Stallone tarafından imzalanmış bir bıçak tutan Schwarzenegger, “Bir hayır işi için imzaladığın bıçağı yeni gördüm” dedi. “İnanılmaz, şu bıçağa bakın” diyen Schwarzenegger, ardından üzerinde kendi adı bulunan ve 1987 yapımı Av filminde kullandığı bıçağı çıkardı.

“Asıl bıçak bu” diyip gülen ve kendi bıçağını öven Schwarzenegger, “Seninkinden biraz daha büyük ama sorun etme” dedi. Usta oyuncu videonun sonunda da “Şaka bir yana Rambo filminde başarılar. Film gişede büyük başarı elde edecek, sen de ortalığı kasıp kavuracaksın. En iyisisin” ifadelerini kullandı.

Tweet’te de Stallone’u etiketleyen Schwarzenegger, “Filmi sevdim. Hit olduğunda kutlaman için sana yeni bir bıçak alacağım” mesajı verdi.

Thank you very much big man. You’re a great friend, and a great star, but my knife is always going to be sharper than yours! #RAMBO https://t.co/co7YZk1Uhl