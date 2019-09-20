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Arnold Schwarzenegger ve Sylvester Stallone arasında 'bıçak düellosu'

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SİNEMA TV  | 20.09.2019 18:15 | Son Güncelleme

Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone’u 'Rambo 5: Son Kan’ filmi için sosyal medyadan esprili bir dille tebrik etti. Stallone’dan yanıt gecikmedi.

Arnold Schwarzenegger ve Sylvester Stallone arasında 'bıçak düellosu'

'Terminatör' rolüyle dünya çapında tanınan oyuncu ve eski California valisi Arnold Schwarzenegger, aktör Sylvester Stallone’u 'Rambo 5: Son Kan’ filmi için esprili bir şekilde tebrik etti. Kısa sürede onbinlerce paylaşım ve beğeni alan bu tebrik videosuna Sylvester Stallone’dan yanıt gecikmedi.

Twitter hesabından bir video paylaşan Schwarzenegger hem 80’li yıllarda Rambo ve Rocky rolleriyle kendisine rakip olan Stallone’a tebrik gönderdi hem de bıçakları ‘yarıştırdı.’

Sputnik’in haberine göre; Videoda Stallone tarafından imzalanmış bir bıçak tutan Schwarzenegger, “Bir hayır işi için imzaladığın bıçağı yeni gördüm” dedi. “İnanılmaz, şu bıçağa bakın” diyen Schwarzenegger, ardından üzerinde kendi adı bulunan ve 1987 yapımı Av filminde kullandığı bıçağı çıkardı.

“Asıl bıçak bu” diyip gülen ve kendi bıçağını öven Schwarzenegger, “Seninkinden biraz daha büyük ama sorun etme” dedi. Usta oyuncu videonun sonunda da “Şaka bir yana Rambo filminde başarılar. Film gişede büyük başarı elde edecek, sen de ortalığı kasıp kavuracaksın. En iyisisin” ifadelerini kullandı.

Tweet’te de Stallone’u etiketleyen Schwarzenegger, “Filmi sevdim. Hit olduğunda kutlaman için sana yeni bir bıçak alacağım” mesajı verdi.

Daha sonra Schwarzenegger’in paylaşımını alıntılayan Stallone, “Büyük adam ve harika yıldız, çok teşekkür ederim. Ancak benim bıçağım her zaman seninkinden keskin olacak” diye yanıt verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Arnold Schwarzenegger Sylvester Stallone Rambo 5: Son Kan terminatör

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