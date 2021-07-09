MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arto'dan Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgasına dair olay sözler! "Hande Ataizi sen salak mısın?"

Arto'dan Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgasına dair olay sözler! "Hande Ataizi sen salak mısın?"

09.07.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'ın programına Arto konuk oldu. Arto'dan Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgasına dair sarf ettiği sözlerle olay oldu.

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programına bu hafta sivri diliyle bilinen Arto konuk oldu. Yıllar önce Türk magazin tarihine damga vuran Sevda Demirel - Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlatan Arto 'aslında o tokat bana atılacaktı' dedi.

Magazin dünyasında renkli kişiliğiyle tanınan Arto merak edilenleri anlattı. Yıllar önce yaşanan 'Ne dedin sen' kavgasına dair bilinmeyenleri anlatan ünlü isim şunları söyledi:

60e80eaa4e3fdf15c436e76e

‘Cem Davran, Hande Ataizi ve Sevda Demirel… Bunların üçü de salak! Neden salak biliyor musun? Bunlar hiçbir şeyden yaralanamadılar ben yararlandım. 16 ana haber gezdim. Kanal kanal geziyordum. Bir anda milyonlar beni tanıdı. Birisi dayak yediğiyle, biri dayak attığıyla öbürü de ayırdığıyla kaldı. Bu bir bant yayınıydı. Hande Ataizi sen salak mısın, bunu nasıl yayınlatırsın? Senin bittiğin gündü o iş…

Ben yayın sonrası odaya geldim. ‘Reytingler yaşasın, bunu yayınlamalıyız. Hemen devam etmeliyiz’ dedim. Düşündüler ‘evet devam edelim’ dediler.

"REYTİNG ARACI OLARAK KULLANILDI"

Hande Ataizi daha önce katıldığı bir programda o gün ile ilgili şunları söylemişti:

Ben zaten şokum, yüzüme yediğim tokatla elim ayağım titredi. Sanki o bölüm olmamış gibi, diğer konuğu ağırlamak üzere stüdyoya geldim. Ben de reyting uğruna o sahnenin oraya koyulduğunu düşünüyorum. Reyting aracı olarak kullandı. Ben de bunun yıllarca ceremesini çektim. İlk tokat yiyen ben miyim? Uzatılacak bir şey gibi gelmiyor ama uzatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına incelemeŞahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Denizin içinden paylaştı! Beğeni yağdıDenizin içinden paylaştı! Beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi Sevda Demirel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Akılalmaz olay! Bir ay boyunca yüzlerce kişiyi böyle dolandırdı

Akılalmaz olay! Bir ay boyunca yüzlerce kişiyi böyle dolandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti bugün

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Babasının istifa haberini duyurdu

Babasının istifa haberini duyurdu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

Bikinili pozda çok konuşulan detay! Gören şoke oldu

Bikinili pozda çok konuşulan detay! Gören şoke oldu

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.