Arto'dan Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgasına dair olay sözler! "Hande Ataizi sen salak mısın?"

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programına bu hafta sivri diliyle bilinen Arto konuk oldu. Yıllar önce Türk magazin tarihine damga vuran Sevda Demirel - Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlatan Arto 'aslında o tokat bana atılacaktı' dedi.

Magazin dünyasında renkli kişiliğiyle tanınan Arto merak edilenleri anlattı. Yıllar önce yaşanan 'Ne dedin sen' kavgasına dair bilinmeyenleri anlatan ünlü isim şunları söyledi:

‘Cem Davran, Hande Ataizi ve Sevda Demirel… Bunların üçü de salak! Neden salak biliyor musun? Bunlar hiçbir şeyden yaralanamadılar ben yararlandım. 16 ana haber gezdim. Kanal kanal geziyordum. Bir anda milyonlar beni tanıdı. Birisi dayak yediğiyle, biri dayak attığıyla öbürü de ayırdığıyla kaldı. Bu bir bant yayınıydı. Hande Ataizi sen salak mısın, bunu nasıl yayınlatırsın? Senin bittiğin gündü o iş…

Ben yayın sonrası odaya geldim. ‘Reytingler yaşasın, bunu yayınlamalıyız. Hemen devam etmeliyiz’ dedim. Düşündüler ‘evet devam edelim’ dediler.

"REYTİNG ARACI OLARAK KULLANILDI"

Hande Ataizi daha önce katıldığı bir programda o gün ile ilgili şunları söylemişti:

Ben zaten şokum, yüzüme yediğim tokatla elim ayağım titredi. Sanki o bölüm olmamış gibi, diğer konuğu ağırlamak üzere stüdyoya geldim. Ben de reyting uğruna o sahnenin oraya koyulduğunu düşünüyorum. Reyting aracı olarak kullandı. Ben de bunun yıllarca ceremesini çektim. İlk tokat yiyen ben miyim? Uzatılacak bir şey gibi gelmiyor ama uzatıldı.

