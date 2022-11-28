Arzu Sabancı'nın Yalı Çapkını paylaşımı sosyal medyanın diline düştü

Yalı Çapkını konusu ile ilk bölümden itibaren gündemde. Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan yeni yapımın gerçek bir hikayeden uyarlandığı biliniyor. Yalı Çapkını'ndaki yalının ise Sabancılar'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Son bölümüyle reyting rekoru kıran Yalı Çapkını hayranları arasındaki bir isim de Arzu Sabancı. Hacı Sabancı, Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı Yalı Çapkını paylaşımı yapınca sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar çapkınlıklarıyla adından sıkça söz ettiren Hakan Sabancı'ya gönderme yaparak "Asıl yalı çapkını senin oğlun zaten izlemene gerek yok" yorumunda bulundu.

YALI ÇAPKINI'NDAKİ YALI KİMİN?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndaki yalının Sabancı ailesine ait olduğu ortaya çıkmıştı. Sabancı ailesinin üyesi Dilek Sabancı yalının tüm kira gelirini engelliler için bağışlıyor.



