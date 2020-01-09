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  4. Arzu Yanardağ'ı çıldırtan mesaj: Zengin playboy değilim diye...

Arzu Yanardağ'ı çıldırtan mesaj: Zengin playboy değilim diye...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

Oyuncu ve manken Arzu Yanardağ, DM’den mesaj atan bazı erkeklerin, karşılık alamayınca ‘Zengin playboy değilim diye cevap vermiyorsun!’ demelerine isyan etti.

Arzu Yanardağ'ı çıldırtan mesaj: Zengin playboy değilim diye...

Arzu Yanardağ, sosyal medya üzerinden bazı erkek takipçilerinin kendisine yolladığı mesajlar için öfkeli!

"KIT ZEKALILAR!"

42 yaşındaki güzel, Instagram'da şu mesajı paylaştı: DM'den yazdıkları salaklıklara, zengin playboy olmadıkları için cevap vermediğimi düşünen kıt zekalılar var.

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"İŞİM OLMADI, ASLA OLMAZ"

Ünlü manken; "Bu güven nereden geliyor acaba? Bu devirde playboy mu kalmış? Kaldıysa bile, bugüne kadar onlarla işim olmadı. Bundan sonra da asla olmaz. Cahilliğin verdiği özgüvenden tiksiniyorum" ifadelerini kullandı.

Arzu Yanardağ, 2018 yılında sosyal medya hesabı üzerinden kimliği belirsiz bir kullanıcı tarafından taciz içerikli mesajlara ve görüntülere maruz kaldığını ileri sürerek şikâyetçi olmuştu.5Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na başvuran manken, kendisini mağdur eden sapığın cezalandırılmasını istemiş, ekran görüntülerini savcıya delil olarak sunmuştu. (Gecce)

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