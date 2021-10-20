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Arzu Yanardağ: Kişilik bozukluğum vardı

20.10.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran manken ve oyuncu Arzu Yanardağ, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kişilik bozukluğu yaşadığını anlatan Arzu Yanardağ, “neyi, ne için yaptığımı bilmiyordum.” dedi.

Arzu Yanardağ: Kişilik bozukluğum vardı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan manken ve oyuncu Arzu Yanardağ, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Uçankuş TV'de yayınlanan Pazar Magazin'in bu haftaki konuğu oldu. Canlı yayında samimi itiraflarda bulunan oyuncu, kişilik bozukluğu rahatsızlığı olduğunu da anlattı.

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18 yaşındayken evden ayrıldığını anlatan Arzu Yanardağ, Kalaycıoğlu'nun "Senin için aykırı diyebilir miyiz?" demesi üzerine "Benim Borderline'ım vardı" itirafında bulundu.

'TEŞHİS KONULANA KADAR NEYİ NE İÇİN YAPTIĞIMI ANLAMADIM'

Yıllar önce basın mensuplarına küfür ettiği video hakkında konuşan Yanardağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Teşhis konulana kadar neyi ne için yaptığıma hiç anlam veremedim. 30'larımdan sonra bunu hissettim. Magazinin çok çirkin yapıldığı dönemde çok üstüme geldiler. Ama sonradan baktığımda buna kızmıyorum bile. Magazine küfür ettiğim bir video vardı. O videodaki muhabir baba olduktan sonra gelip benden özür dilemişti."

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Borderline kişilik bozukluğu; kişinin düşünce ve algılama biçiminde, insanlara karşı olan duygularında ve ikili ilişkilerinde problemlere yol açan bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Rahatsızlığı tanımlayan 'borderline' kelimesi 'sınırda, belirsiz' anlamını taşır.


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Arzu Yanardağ
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