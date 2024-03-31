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Arzu Yanardağ saçlarını üçe vurdurdu! Son haline beğeni yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.03.2024 09:32
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Bir döneme damga vuran isimlerden olan Arzu Yanardağ kısacık saçları ve imajıyla dikkat çekti. Yanardağ'ın o halini görenler "Yıllara meydan okuyor" dedirtti.

Arzu Yanardağ saçlarını üçe vurdurdu! Son haline beğeni yağdı

Aile Bağları, Unutabilsem, Hayat Bağları gibi yapımlarda rol alan eski manken Arzu Yanardağ resmen yıllara meydan okuyor.

Oyuncu Arzu Yanardağ, 1997 yılında Emrah Erdoğan'ın da başrol oyuncusu olduğu 'Unutabilsem' dizisinde rol alarak televizyon kariyerini başlamıştı.

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Birçok film ve dizide yer alan Arzu Yanardağ bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Bir kızı olan Yanardağ saçlarını kısacık kestirdi.

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Yeni imajıyla hayranlarından beğeni toplayan Arzu Yanardağ resmen yıllara meydan okuyor.

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46 yaşında olan Arzu Yanardağ Hükümet Bey filminde 'Fadile' karakterine hayat vermişti.

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