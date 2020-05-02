MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arzum Onan'ın sanat özlemi

Arzum Onan'ın sanat özlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ ile kendisini karantinaya alan Arzum Onan, bu süreçte en büyük hobisi heykel aşkından mahrum kaldı. Onan, sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle sanatına duyduğu özlemi takipçileriyle paylaştı.

Arzum Onan'ın sanat özlemi

1993'te Miss Turkey güzeli seçilen oyuncu Arzum Onan, şimdiye kadar birçok dizi ve film projelerinde rol aldı.

Ancak 16 yıl önce oyunculuğa veda eden Onan, o günden beri kendisini çocukluğundan beri ilgi duyduğu heykel sanatına verdi.

022

SANATTAN MAHRUM KALDI

Bu süreçte en büyük desteği eşi Mehmet Aslantuğ'dan gören ve iki sergi açan Arzum Onan, son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sanatından mahrum kaldı. Önceki gün sosyal medya hesabından heykel yaparken çekildiği kareleri yayınlayan Onan, sanatına duyduğu özlemi paylaştığı fotoğraflarla dile getirdi.

Arzum Onan'ın fotoğrafları takipçilerinden binlerce beğeni aldı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Eski Playboy güzeli intihar ettiEski Playboy güzeli intihar etti
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fbc, vb,

En Çok Okunan Haberler

ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiası! AK Parti'den açıklama

ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiası! AK Parti'den açıklama

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Bir kez olsun yüzü gülmedi... 5 isimli adamın korona isyanı

Bir kez olsun yüzü gülmedi... 5 isimli adamın korona isyanı

Koronavirüse karşı yeni plan: Oralarda hayat normalde dönebilir

Koronavirüse karşı yeni plan: Oralarda hayat normalde dönebilir

Türkiye'nin turizm cenneti! Koronavirüs oraya giremedi

Türkiye'nin turizm cenneti! Koronavirüs oraya giremedi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yayında su içenlere oruç eleştirisine sert yanıt! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Yayında su içenlere oruç eleştirisine sert yanıt! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken açıklaması!

Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken açıklaması!

Yıldız Tilbe ile Gülben Ergen'in yazışması sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyayı sallayan yazışma! Yıldızın cevabı...

Hadise karantinadan bezdi

Hadise karantinadan bezdi

Eski Playboy güzeli Ashley Mattingly 33 yaşında hayatını kaybetti

Eski Playboy güzeli intihar etti

Demet Özdemir-Kerem Bürsin'in aşkı panikletti!

Demet Özdemir-Kerem Bürsin'in aşkı panikletti!

Cinayet Süsü filmi Netflix'e geldi mi?

Cinayet Süsü filmi Netflix'e geldi mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.