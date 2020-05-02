Arzum Onan'ın sanat özlemi

1993'te Miss Turkey güzeli seçilen oyuncu Arzum Onan, şimdiye kadar birçok dizi ve film projelerinde rol aldı.

Ancak 16 yıl önce oyunculuğa veda eden Onan, o günden beri kendisini çocukluğundan beri ilgi duyduğu heykel sanatına verdi.

SANATTAN MAHRUM KALDI

Bu süreçte en büyük desteği eşi Mehmet Aslantuğ'dan gören ve iki sergi açan Arzum Onan, son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sanatından mahrum kaldı. Önceki gün sosyal medya hesabından heykel yaparken çekildiği kareleri yayınlayan Onan, sanatına duyduğu özlemi paylaştığı fotoğraflarla dile getirdi.

Arzum Onan'ın fotoğrafları takipçilerinden binlerce beğeni aldı.



