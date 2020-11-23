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Arzum Onan: Kalbim titriyor

23.11.2020 10:25 | Son Güncelleme:
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Arzum Onan: Kalbim titriyor

Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli eşi Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ'un yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Onan, gönderilerine, "Kalbim titriyor" notunu düştü.

1996 yılında nikah masasına oturan Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinin oğulları Can Aslantuğ, 20 yaşına bastı. Onan, oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Arzum Onan, gönderilerine, "Kalbim titriyor" notunu düştü.

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Oyuncunun paylaşımları takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Onan, ardından ailece çekilen karelerini, "Can'ın doğum günü ile ilgili tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz" sözleriyle paylaştı.

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