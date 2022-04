Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ kimdir? Can Aslantuğ nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı nedir?

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ basında yer alan haberler sonrası gündem oldu. Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çiftinin 21 yaşındaki oğlu Can Aslantuğ, kız arkadaşıyla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Peki Can Aslantuğ kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çiftinin yakışıklılığıyla dikkat çeken oğlu, bir süre önce anne ve babası gibi oyuncu olmaya karar vererek müzik eğitimini bırakmıştı.

ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ'UN OĞLU CAN ASLANTUĞ KİMDİR?

Can Aslantuğ, Oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 20 Kasım 2000 tarihinde dünyaya gelen oğludur.

Can Aslantuğ eğitim hayatına İstanbul’da özel bir okulda başlamıştır.

Liseyi tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi alan Can Aslantuğ anne ve babası gibi oyuncu olmaya karar vermiştir.

CAN ASLANTUĞ INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Can Aslantuğ'un Instagram hesabı @canaslantug'dur. Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çiftinin 21 yaşındaki oğlu Can Aslantuğ'un 42 binin üzerinde takipçisi vardır.