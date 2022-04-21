MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ kimdir? Can Aslantuğ nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı nedir?

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ kimdir? Can Aslantuğ nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı nedir?

21.04.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Bir anda gündem olan olayın ardından Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ kimdir? Can Aslantuğ nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı nedir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ kimdir? Can Aslantuğ nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı nedir?

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ basında yer alan haberler sonrası gündem oldu. Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çiftinin 21 yaşındaki oğlu Can Aslantuğ, kız arkadaşıyla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Peki Can Aslantuğ kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çiftinin yakışıklılığıyla dikkat çeken oğlu, bir süre önce anne ve babası gibi oyuncu olmaya karar vererek müzik eğitimini bırakmıştı.

ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ'UN OĞLU CAN ASLANTUĞ KİMDİR?

Can Aslantuğ, Oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 20 Kasım 2000 tarihinde dünyaya gelen oğludur.

Can Aslantuğ eğitim hayatına İstanbul’da özel bir okulda başlamıştır.

Liseyi tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi alan Can Aslantuğ anne ve babası gibi oyuncu olmaya karar vermiştir.

CAN ASLANTUĞ INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Can Aslantuğ'un Instagram hesabı @canaslantug'dur. Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çiftinin 21 yaşındaki oğlu Can Aslantuğ'un 42 binin üzerinde takipçisi vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil paylaşımı olay oldu! "Ramazan'da utanmıyor musun?"Tatil paylaşımı olay oldu! "Ramazan'da utanmıyor musun?"
Aleyna'ya Gülşen'den destek! "Daha ne desin..."Aleyna'ya Gülşen'den destek! "Daha ne desin..."
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktıVolkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı
Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Çocukların "Polise haber ver" sözleri, gerçeği ortaya çıkardı

Çocukların "Polise haber ver" sözleri, gerçeği ortaya çıkardı

'Kocam ilişkiye üşeniyor!' Tavsiyesi şaşkına çevirdi

'Kocam ilişkiye üşeniyor!' Tavsiyesi şaşkına çevirdi

TÜGVA ofisine bombalı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı!

TÜGVA ofisine bombalı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı!

Meyve ve sebze fiyatındaki artışın nedeni çok başka çıktı!

Meyve ve sebze fiyatındaki artışın nedeni çok başka çıktı!

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

İlginizi Çekebilir

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi

Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.